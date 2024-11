video suggerito

L’Inter scrive un messaggio a Cabal dopo il grave infortunio: il difensore della Juve sarà operato Juan Cabal sarà operato, altro guaio per la Juventus. Il difensore colombiano ha subito la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Nel frattempo l’Inter scrive un messaggio per lui sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Juan Cabal sarà operato. La Juventus viene ancora una volta decimata dagli infortuni. Un inizio di stagione davvero sfortunato per la squadra di Thiago Motta che si è ritrovata quasi tutti gli acquisti della faraonica campagna acquisti estiva di Giuntoli almeno una volta in infermeria. Il difensore colombiano però starà fuori per un bel po', quasi sicuramente per tutta la stagione dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un infortunio subito durante gli allenamenti con la propria Nazionale.

Un guaio non di poco conto per Thiago Motta che deve fare già a meno di Bremer e che dunque resta davvero con pochi effettivi a disposizione. Nel frattempo sui social è apparso anche un messaggio dell'Inter affidato al proprio account X. Il club nerazzurro scrive: "In bocca al lupo Juan per una pronta guarigione. Ci vediamo presto in campo!". Frase che ha attirato un gran numero di tifosi a suon di sfottò nei confronti della Juventus per via del duello di mercato tra bianconeri e nerazzurri in estate per accaparrarsi il difensore che sembrava destinato all'Inter prima dell'assalto decisivo di Giuntoli.

Di fatto si tratta di un gesto di grande signorilità da parte del club nerazzurro nei confronti di un giocatore che quasi sicuramente resterà fuori dai giochi per tutta la stagione insieme a Bremer, un altro che l'Inter avrebbe voluto avere e che sembrava avesse in pugno prima del forcing Juve per strapparlo i nerazzurri. Nel frattempo è Thiago Motta il più preoccupato di tutto per via di questa situazione precaria in difesa che lo vede costretto a stringere i denti fino a gennaio in attesa di rinforzi iniziando anche a pensare a qualche soluzione tampone.

Il mercato della Juve per tamponare all'infortunio di Bremer e Cabal

Douglas Luiz, Koopmeiners sono stati ipotizzati come calciatori capaci di poter interpretare il ruolo di centrali difensivi. Difficilmente però il tecnico della Juve si priverà soprattutto dell'olandese facendo arretrare un giocatore che invece può dare tantissimo in fase offensiva. Meglio aspettare Giuntoli che dopo Natale potrebbe portare presto alla corte di Motta un giocatore come Hancko o anche Skriniar per cercare di riequilibrare un reparto oggi fortemente destabilizzato dagli infortuni.