video suggerito

La difesa del Bayern è dimezzata dagli infortuni: contro l’Inter mancheranno quattro difensori La lista degli infortunati del Bayern Monaco si allunga a ogni partita: dopo Neuer, Upamecano e Davies anche Ito ha alzato bandiera bianca lasciando scoperta la difesa di Kompany. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La situazione del Bayern Monaco in vista della doppia sfida di Champions League contro l'Inter diventa sempre più delicata. A ogni partita i bavaresi perdono pezzi e in vista dei quarti di finale avranno una difesa fortemente rimaneggiata, con quattro titolari in meno e alcuni giocatori in forte dubbio. Il bollettino degli infortunati è sempre più lungo e Kompany sarà costretto a trovare una soluzione di emergenza per porre fine a un problema davvero grande che potrebbe condizionare il cammino europeo.

Oltre a Neuer, Upamecano e Davies si è aggiunto anche Ito che con la sua frattura al metatarso ha praticamente terminato questa stagione. Come se non bastasse poi anche la dirigenza è KO: il direttore sportivo Max Eberl ha la febbre mentre il presidente onorario Uli Hoeness è a riposo per via di alcuni problemi fisici.

Tutti gli infortunati del Bayern in vista dell'Inter

Ormai si fa la conta dei giocatori rimasti integri in vista della partita dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Inter. Nell'ultima partita di campionato il Bayern Monaco ha dovuto rinunciare anche a Ito: il giapponese resterà fuori per almeno tre mesi dopo la rottura del metatarso, la terza frattura nella stessa zona del corpo che richiederà più attenzione del normale. L'assenza del difensore si aggiunge a quella di Davies che durante la sosta per le nazionali si è rotto il crociato procurandosi uno stop di almeno sei mesi che ha sollevato anche grandi discussioni.

Anche Upamecano salterà le due partite contro l'Inter a causa di un problema alla cartilagine del ginocchio che forse gli permetterà di tornare in campo per le ultime battute della stagione. Infine a completare gli infortunati della difesa c'è Neuer che ha subito una lesione al polpaccio a causa di un'esultanza troppo veemente che gli farà saltare sicuramente almeno l'andata contro i nerazzurri. C'è più ottimismo per Pavlovic, pilastro del centrocampo, alle prese con la mononucleosi da diverse settimane ma finalmente sulla via della guarigione.