L'Inter Primavera è campione d'Italia, 3-0 alla Fiorentina in finale: 11° tricolore nerazzurro Straordinaria finale dei ragazzi di Zanchetta che si impongono 3-0: al Viola Park, lo Scudetto Primavera va all'Inter che batte la Fiorentina e conquista il suo 11° tricolore di categoria. Reti di Bovo, Berenbruch e Lavelli.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Inter Primavera si è laureata Campione d'Italia per l'undicesima volta nella sua storia, con i nerazzurri che stravincono al Viola Park schiacciando la Fiorentina in finale con un 3-0 senza storia. Le reti tricolore sono state segnate da Bovo, Berenbruch e Lavelli, con i ragazzi di Zanchetta che confermano l'ottima stagione, conclusa laddove la prima squadra ha fallito nelle ultime giornate di campionato. Un successo festeggiato alla grande dal club, che arriva alla vigilia di un'altra partita da non sbagliare: la finale di Champions League contro il PSG di domenica sera.

Una partita gestita in modo perfetto, mostrando una superiorità diventata sempre più manifesta col passare dei minuti. Una finale trionfale con i ragazzi terribili Andrea Zanchetta che sbloccano il match alla prima vera grande occasione della partita: Re Cecconi di testa colpisce prima la traversa, poi ci pensa Bovo a ribadire in rete. La Fiorentina reagisce due volte con Rubino che al secondo tentativo va vicinissimo al meritato pareggio, scheggiando solamente la traversa direttamente su un calci odi punizione. Nella ripresa il crescendo è tutto nerazzurro, con il raddoppio che arriva approfittando di una Viola riversata in avanti: il raddoppio con Berenbruch fa esplodere la panchina che poi esulta poco dopo per il 3-0 che arriva con la firma del neo entrato Lavelli che parte ancora in contropiede e batte il portiere viola.

IL TABELLINO

Fiorentina-Inter 0-3

Reti: 22′ Bovo (I), 81′ Berenbruch (I), 88′ Lavelli (I).

FIORENTINA (3-5-2): Leonardelli; Kouadio E., Baroncelli, Romani (84′ Puzzoli); Trapani, Keita (58′ Ievoli), Gudelevicius (dal 46′ Caprini), Harder, Scuderi (58′ Balbo); Rubino, Tarantino (76′ Braschi).

A disposizione: Vannucchi, Sadotti, Lamouliatte, Deli, Elia, Vieira, Bertolini.

Allenatore: Galloppa

INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo (64′ Della Mora), Re Cecconi, Alexiou, Cocchi; Topalovic (79′ Venturini), Bove (64′ Zanchetta), Berenbruch; De Pieri (85′ Pinotti), Spinaccè (79′ Lavelli), Mosconi.

A disposizione: Zamarian, Kouadio Y., Hidalgo, Quieto, Motta, Garonetti.

Allenatore: Zanchetta