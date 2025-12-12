L’Inter perde Acerbi fino a gennaio, nessun esame per Calhanoglu: quando rientra il centrocampista turco

Per Francesco Acerbi il 2025 è già finito: il difensore ha accusato un risentimento al bicipite destro che lo terrà fermo per almeno un mese. Obiettivo è riaverlo per il 20 gennaio quando a San Siro ci sarà l’Arsenal. Per Calhanoglu scongiurata la lesione: si farà di tutto per portarlo a Riad.

In mezz'ora l'Inter di Cristian Chivu ha perso la propria spina dorsale, con gli infortuni quasi in contemporanea di Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu che si sono aggiunti alla terribile serata di Champions League con l'amarissima e beffarda sconfitta contro il Liverpool a San Siro. Per il difensore si temeva la sentenza più dura e gli accertamenti clinici sono stati spietati: out fino a fine gennaio per un risentimento al bicipite destro. 2025 finito per Acerbi, niente trasferta in Supercoppa e ritorno non prima di un mese. Per Hakan Calganoglu allarme rientrato: nessuna lesione e nessun esame ulteriore. Solo controllo monitorato di giorno in giorno.

L'infortunio di Acerbi è serio: risentimento muscolare al bicipite destro

Per Francesco Acerbi, il guaio muscolare è più che serio. Si era capito benissimo attorno alla mezz'ora quando il difensore nerazzurro aveva alzato bandiera bianca lasciando il campo a testa china e tenendosi la gamba destra. Un infortunio di natura muscolare che adesso dall'Istituto Humanitas di Rozzano, dove nella mattinata di giovedì 11 dicembre si è sottoposto ad ulteriori esami, è complesso: risentimento al bicipite femorale della coscia destra.

Quante partite salta Acerbi: rientro previsto a gennaio per Inter-Arsenal

Per Francesco Acerbi lo stop è lungo e il suo 2025 sul campo è già finito. La sua presenza a Riad, per la Supercoppa che l'Inter si giocherà il prossimo 19 dicembre contro il Bologna, è da considerarsi impossibile. Il suo rientro avverrà non prima della seconda parte di gennaio, e Chivu spera di riaverlo per i match di Champions League, dove la situazione si è complicata: il 20 gennaio c'è Inter-Arsenal, poi il 28 l'atto finale contro il Dortmund. In totale acerbi potrebbe saltare 7-8 partite.

Calhanoglu, a riposo precauzionale col Genoa: quando rientra

Per Hakan Calhanoglu la situazione appare meno grave perché il centrocampista turco ha avvertito un fastidio all'adduttore destro per il quale si è fermato immediatamente. Sono stati evitati così movimenti che avrebbero potuto compromettere la situazione che però lo vedrà fuori di giochi contro il Genoa. L'obiettivo dichiarato è il recupero per Riad: verrà valutato giorno per giorno per poter giocare la Supercoppa, dove l'Inter sfiderà il Bologna, per averlo a disposizione almeno in panchina.