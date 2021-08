L’Inter pensa a Onana, il portiere dell’Ajax squalificato per doping André Onana è diventato un obiettivo di mercato dell’Inter. Il portiere dell’Ajax attualmente è squalificato per doping e non ha la possibilità di giocare fino al 3 novembre (giorno in cui scadrà la sanzione). Onana è sul mercato e, oltre che dall’Inter, viene seguito anche dall’Arsenal e dal Lione.

A cura di Alessio Morra

La rivoluzione all'Inter è in atto da mesi. Conte è stato il primo ad andare via, è stato seguito poi da Hakimi, da Oriali, prezioso dirigente, e da Lukaku. In bilico il futuro di Perisic, mentre Eriksen potrebbe tornare all'Ajax. E rispetto alla squadra che ha vinto lo scudetto manca anche Young tornato in Premier League. L'Inter ha meno stelle, ma ha una grande certezza che è rappresentata da Samir Handanovic, il capitano, che non è stato impeccabile durante la scorsa stagione ma che è comunque uno dei migliori numeri uno della Serie A. Lo sloveno di primavere ne ha 37, ha giocato 515 partite in Serie A e ovviamente non è eterno. I dirigenti nerazzurri si guardano attorno e pensano a un nuovo portiere, che affianchi nella prossima stagione Handanovic e che lo possa poi sostituire in futuro. I profili valutati sono stati tantissimi, ora nel mirino c'è André Onana, portiere dell'Ajax che in questo momento è fermo per una squalifica per doping.

André Onana è un ottimo portiere, nato nel Camerun e scovato dall'Ajax che lo ha preso dal Barcellona e lo ha fatto crescere. Con i Lancieri ha vinto tanto ed è stato titolare per sette stagioni, a febbraio è arrivata una brutta squalifica per doping. Un anno di stop che, dopo un ricorso, si è ridotto a 9 mesi. Onana era stato squalificato perché tracce di furosemide, un diuretico, erano state trovate nelle sue urine, durante un controllo effettuato senza preavviso. L'Ajax aveva giustificato il portiere dicendo che era stato male nei giorni precedenti e che per errore aveva assunto dei farmaci della moglie. Il club olandese aveva aggiunto che il farmaco assunto da Onana non migliora le prestazioni sportive. Questa argomentazione è stata bocciata sia dalla Uefa che dal Tas, che però ha limito la squalifica di tre mesi ritenendola maggiormente proporzionata all'infrazione del giocatore che ‘non ha colpe significative'.

Sarà fermo fino al 3 novembre Onana, che l'Ajax ha comunque deciso di cedere. Il portiere piace a tanti club – dall'Arsenal al Lione – ma l'Inter ha effettuato un sondaggio con gli agenti del calciatore, che dunque potrebbe sbarcare in Serie A. Le trattative sono appena iniziate. In caso di arrivo di Onana l'Inter potrebbe cedere il romeno Ionit Radu.