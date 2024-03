L’Inter passa in Champions se… cosa serve contro l’Atletico Madrid e cosa succede in caso di pareggio Questa sera alle 21:00 al Metropolitano Stadium di Madrid si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Champions tra Atletico e Inter. Nerazzurri che ripartono dall’1-0 di San Siro grazie alla rete di Arnautovic e che hanno una minima percentuale in più per qualificarsi ai quarti. Ecco cosa dovrà fare la squadra di Simone Inzaghi per proseguire nel sogno europeo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Partita chiave per la Champions League dell'Inter nel match di ritorno contro l'Atletico di Madrid di scena questa sera alle 21:00. Qualificazione ai quarti in bilico ancora perché l'1-0 rimediato a San Siro non preserva i nerazzurri di Inzaghi da eventuali sorprese. Quindi al Metropolitano Stadium di Madrid sarà vietata qualsiasi distrazione.

Un quarto di finale ancora tutto da scoprire, con i Colchoneros di Simeone che partono in leggero svantaggio ma hanno dalla loro il calore del proprio pubblico in quella che dovrà essere una partita in cui capovolgere la sconfitta di Milano. I presupposti per i biancorossi spagnoli ci sono tutti, con il dominio nel proprio Girone in Champions e un campionato vissuto in modo altalenante in cui si sta pur giocando l'accesso diretto alla prossima edizione della massima competizione europea.

L'Inter, dal canto suo, si presenta forte dell'1-0 realizzato da Marko Arnautovic in una partita risolta solamente nel finale dall'ex Bologna che si è divorato diverse palle gol. Un risultato importantissimo ai fini dell'approccio del match di ritorno in Spagna, dove i nerazzurri possono contare comunque su due dei tre risultati utili per il passaggio del turno. Senza il bonus dei gol in trasferta che l'Uefa ha deciso oramai di cancellare, tutto si deciderà nei prossimi 90 minuti in uno dei modi più semplici: chi segna di più passerà ai quarti.

Per l'Inter, finalista già lo scorso anno in Champions League e sconfitta dal Manchester City a Istanbul è fondamentale proseguire il cammino in Champions a conferma dei progressi fatti sia in campo nazionale, dove sta dominando il campionato vista seconda stella, sia in quello internazionale dove sta contribuendo perché l'Italia nella Champions 2024-2025 possa presentarsi con ben cinque squadre iscritte.

Sono solamente due i precedenti tra Atletico Madrid e Inter: il primo risale alla sfida della Supercoppa Europea 2010 con i madrileni che vinsero 2-0 mentre il secondo precedente è proprio quello della gara d'andata, vinta dai nerazzurri 1-0. Questa sarà la prima volta in assoluto che l'Atlético Madrid ospiterà l'Inter nel proprio stadio, in tutte le competizioni internazionali.

L'Inter passa ai quarti se: le combinazioni di risultati con l'Atletico Madrid

Simone Inzaghi ha una doppia possibilità per poter continuare il cammino europeo e al Metropolitano dovrà pensare unicamente a non perdere per approdare ancora una volta tra le migliori otto d'Europa. L'1-0 dell'andata obbliga l'Atletico di Simeone non solo a fare la partita ma a trovare in qualsiasi modo l'unico risultato utile, la vittoria. Possibilmente con più di un gol di scarto perché altrimenti vorrebbe dire prolungare il confronto ai supplementari o addirittura ai rigori. I nerazzurri non usciranno dalla Champions se:

Non perdono con l'Atletico Madrid

In caso di assoluta parità nel computo dei gol segnati/subiti prevarranno ai calci di rigore