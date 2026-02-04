L’Inter maltratta il Colonia in Youth League: vittoria da record davanti a 50 mila spettatori

Impresa dei giovani nerazzurri quasi in contemporanea alla prima squadra, impegnata sul neutro di Monza per giocarsi l'accesso in semifinale di Coppa Italia contro il Torino. L'Under 23 dell'Inter ha fatto il suo nel migliore dei modi in Youth League dove è riuscita a vincere in goleada sul campo del Colonia per 3-1. Un successo che catapulta i ragazzi di Benito Carbone agli ottavi di finale del torneo, togliendosi anche il vanto di averlo fatto in un match a suo modo storico: davanti a 50 mila spettatori, record di presenza per il torneo internazionale giovanile.

L'Inter vince a Colonia in una partita record per la Youth League: 50 mila spettatori

I ragazzi di Benito "Benny" Carbone svolgono il proprio compito nel modo migliore e volano gli ottavi di finale di Youth League, uno dei più prestigiosi torni giovanili internazionali per club, maltrattando il Colonia 1-3, riuscendo a risolvere il match a proprio vantaggio in un clima a dir poco "inospitale": a tifare i tedeschi si sono riversati al RheinEnergieStadion ben 50 mila spettatori segnando il sold out. Ma anche un record assoluto per una gara di questo torneo targato UEFA: mai prima d'ora si era giocata una partita di fronte ad una presenza così massiccia, segnando un vero e proprio record assoluto per la competizione.

La vittoria dell'Inter sul Colonia arriva nel recupero: due gol tra il 97′ e il 99′

Sul fronte sportivo, al di là della vittoria rotonda, la partita è stata più che equilibrata e combattuta. A passare in vantaggio per primi sono stati i nerazzurri di Carbone nel secondo tempo con Bovio per poi però subire il ritorno tedesco: Schenten impone il pareggio che regge fino ai minuti finali, quando la Primavera nerazzurra ha la grinta e la determinazione di risolvere il match. E' proprio nell'enorme recupero dopo il 90′ che l'Inter passa ancora: prima con Zarate al 97′ poi il sigillo finale di Kukulis al 99′ che approfitta della porta sguarnita avversaria con il portiere che era salito sull'ultimo corner.