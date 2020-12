L'Inter ha chiuso il 2020 con la vittoria di Verona per 2-1 e il secondo posto in campionato alle spalle del Milan. A riportare in vantaggio i nerazzurri dopo il pareggio degli scaligeri era stato Milan Skriniar al 69′, che con il suo colpo di testa aveva firmato il gol numero 108 dell’anno solare 2020 della squadra di Antonio Conte in tutte le competizioni.

Si tratta di un numero davvero importante e che si è verificato solo altre tre volte nella storia del club meneghino: nel 1929, 1961 e 2007. Se riavvolgiamo il nastro della storia nerazzurra, possiamo riscontrare come alla fine di due dei tre campionati nei quali l’Inter era riuscita ad arrivare a segnare così tanti gol, ovvero nel 1929/1930 e nel 2007/2008, poi è arrivato lo Scudetto. In occasione del primo torneo menzionato, l'Ambrosiana Inter dell’ungherese Arpad Weisz e di Giuseppe Meazza vinse la prima edizione a girone unico del campionato di Serie A, con l’attaccante interista che trionfò nella classifica cannonieri con ben 31 reti. Nella stagione 2007/2o08, quando alla guida dei nerazzurri c’era Roberto Mancini, l’Inter vinse il campionato con un attacco guidato da Zlatan Ibrahimovic, che non vinse la classifica cannonieri ma firmò ugualmente 17 gol.

Nei due casi precedenti a fine dell'annata calcistica successiva arrivò il tricolore mentre nel 1961/1962 l'Inter arrivò seconda alle spalle del Milan. Era il secondo anno di Helenio Herrera a Milano e in qyella stagione esordì Sandro Mazzola con la maglia nerazzurra: la Beneamata si giocò il titolo con i rossoneri ma a vincere lo scudetto fu la squadra guidata da Nereo Rocco e da Josè Altafini. Non tutto fu da buttare, anzi: quell'anno fu importante per mettere le basi dei trionfi della Grande Inter degli anni successivi. Cosa accadrà in questo caso? Lo sapremo solo a fine stagione.