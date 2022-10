L’Inter dilaga in Youth League e vola ai playoff grazie al poker di Iliev: Napoli ultimo nel girone L’Inter di Chivu batte il Viktoria Plzen con un poker firmato da Iliev e strappa il pass per i play-off di Youth League. Il Napoli perde in casa 3-2 con i Rangers e finisce ultimo nel girone.

A cura di Vito Lamorte

Giornata felice a metà per le italiane in Youth League. Dopo i colpacci di Juventus e Milan in trasferta, nel quinto turno ecco che arriva l'aritmetica eliminazione del Napoli e l'aritmetico secondo posto dell'Inter nel suo gruppo che vale l'accesso ai play-off.

Entrambe le squadre avevano bisogno di una vittoria per poter sperare ancora di andare alla fase successiva ma se i nerazzurri sono riusciti ad avere la meglio sul Viktoria Plzen, per i partenopei è arrivata la sconfitta in casa per mano dei Rangers.

L'Inter di Cristian Chivu, dopo aver finalmente centrato la prima vittoria in campionato, aveva l'obiettivo di conquistare i 3 punti per il passaggio del turno ed è riuscita ad ottenerli grazie al poker di Nikola Iliev. L'attaccante 18enne ha realizzato due reti nel primo tempo e due nella ripresa, rendendo vani i tentativi di rimonta da parte dei cechi.

Con questa vittoria i giovani nerazzurri si sono portati a 7 punti in classifica e, complice il contemporaneo successo del Barcellona sul Bayern Monaco, supera la fase a gironi, chiudendo matematicamente al secondo posto con un turno di anticipo. L'ultimo match l'Inter lo giocherà in casa del Bayern Monaco, ultimo del gruppo C. È la seconda vittoria consecutiva tra campionato ed Europa per i ragazzi di Chivu, che puntano ora a raddrizzare una stagione iniziata con il piede sbagliato.

Il Napoli perde in casa contro i Rangers e chiuderà ultimo nel suo gruppo in Youth League. Gli azzurri nel quinto turno del girone A erano riusciti a raddrizzare una gara partita col piede sbagliato e con la doppietta di Alessandro Spavone avevano pareggiato le reti scozzesi iniziali di Ure e Lovelace.

Nella ripresa la squadra allenata da Nicolò Frustalupi ha dovuto alzare bandiera bianca dopo la seconda rete di Zak Lovelace e chiuderà la competizione continentale con il misero bottino di un punto in 5 gare.