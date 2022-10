Juventus e Milan avanti in Youth League: impresa di Montero in casa del Benfica Milan e Juventus ottengono due vittorie importantissime in trasferta e si qualificano per la fase successiva della Youth League: sarà l’ultimo turno del girone a dire se andranno direttamente agli ottavi o se dovranno passare per i play-off.

A cura di Vito Lamorte

Una buona giornata in Youth League per il calcio italiano. Milan e Juventus hanno vinto i rispettivi incontri e andranno avanti nel torneo europeo ma sarà l'ultimo turno del girone a dire se le due compagini andranno direttamente agli ottavi o se dovranno passare per i play-off.

Entrambe le due squadre hanno vinto in trasferta e hanno messo una pietra importante sul cammino nella competizione continentale.

La Juve di Paolo Montero è riuscita ad avere la meglio del Benfica, dopo aver chiuso la prima frazione di gioco sotto per 2-0. Nella ripresa la squadra i bianconeri sono scesi in campo con un altro piglio e dopo tre minuti hanno accorciato le distanze con Mbangula e poi ha rimesso in equilibrio con la rete dagli undici metri con Hasa.

Lo stesso numero 10 ha ribaltato la gara con un gran gol nella fase finale del match, facendo esplodere la gioia della panchina juventina: ora la Primavera si gioca nel prossimo turno la testa del girone con il PSG ma con questa vittoria ha, di fatto, eliminato il Benfica campione d'Europa in carica.

Un'altra grande prestazione è arrivata da Zagabria, con il Milan che è riuscito ad imporsi in casa della Dinamo per 2-1: i ragazzi di Ignazio Abate si sono assicurati, come già anticipato, tre punti decisivi per il passaggio al turno successivo. A decidere la gara è stata la rete del capitan Gabriele Alesi, che al 77′ si è preso la responsabilità di calciare un rigore pesantissimo; dopo che Sakota aveva pareggiato la rete iniziale di Jordan Longhi.

Il Milan ora è primo nel gruppo E con 3 punti di vantaggio sul Salisburgo, che dovrà sfidare il prossimo 2 novembre in casa: all’andata finì 1-1 e così i ragazzi di Abate avranno due risultati su tre a disposizione. Un'occasione ghiottissima per i rossoneri per accedere agli ottavi senza passare per lo spareggio.