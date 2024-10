L’intelligenza artificiale prevede chi vincerà i Mondiali fino al 2062: quando tocca all’Italia, c’è la Nigeria

video suggerito

L’intelligenza artificiale viene spesso utilizzata per fare delle previsioni sul futuro e in questa pausa per le nazionali è stata interrogata in merito ai vincitori dei Mondiali fino al 2062: l'IA ha indicato quando toccherà all'Italia e ha previsto che la Nigeria sarà la prima nazionale africana ad alzare la Coppa del Mondo.

Non mancano le sorprese perché, in base alle previsioni, ci sarà il bis dell'Argentina nel 2026, ovvero in occasione della prossima edizione, e solo nel 2058 la prima selezione africana alzerà il trofeo.

L’intelligenza artificiale prevede i vincitori dei Mondiali fino al 2062

In base a quanto ha previsto da Chat GPT il Mondiale del 2026, ovvero quello che si disputerà in Canada-Messico-Stati Uniti tra due anni, lo vincerà ancora la Seleccìon: se dovesse davvero accadere, sarebbe un bis clamoroso da parte dell'Argentina e, a questo punto, c'è ancora più curiosità nel capire se ci sarà Lionel Messi alla guida dell'Albiceleste in questa doppietta storica. Quattro anni dopo, nel 2030, dovrebbe toccare al Brasile: la Seleçao risponderebbe ai rivali di sempre e tornerebbe dunque a vincere un Mondiale a distanza di 28 anni (l'ultimo successo nel 2002 in Corea-Giappone).

In rapida successione, dopo il ritorno alla vittoria della nazionale brasiliana, dal 2034 al 2050 vinceranno Francia, Germania, Spagna, Inghilterra e Olanda. In qualche caso si tratta di una prima volta, come per gli Oranje, mentre per altri una seconda affermazione come la Roja e i Three Lions.

Secondo questa previsione nel 2054 la Coppa del Mondo dovrebbe tornare in Italia: se così fosse, la Nazionale vincerebbe il quinto titolo della sua storia 48 anni dopo il successo del 2006.

La grande sorpresa arriverà nel 2058, quando la prima nazionale africana si siederà sul trono del mondo: secondo l'IA sarà la Nigeria. Le previsioni si chiudono con l'Argentina che vincente il suo quinto titolo nel 2062.

Le previsioni di Chat GPT sui Mondiali dal 2026 al 2062

2026: Argentina

2030: Brasile

2034: Francia

2038: Germania

2042: Spagna

2046: Inghilterra

2050: Olanda

2054: Italia

2058: Nigeria

2062: Argentina