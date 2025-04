Perché Papa Francesco non ha mai visto Messi giocare, né l’Argentina vincere i Mondiali 2022

video suggerito

Papa Francesco era un grande appassionato di sport e di calcio. Era risaputo quanto tenesse al San Lorenzo de Almagro (aveva una tessera speciale che lo legava al club sudamericano) e alle sorti dell'Argentina, tuttavia non ha mai visto Lionel Messi indossare la maglia albiceleste né la Seleccion vincere la Coppa del Mondo a Qatar 2022.

Perché Papa Bergoglio non ha mai visto Messi in tv

Perché? E a domanda che sorge spontanea. L'ex Pontefice, morto lunedì scorso, spiegò in un'intervista risalente al 2015 che tutto è nato da una "scelta personale" dinanzi alla Vergine del Carmelo: non guardare la tv. "Non ne ho bisogno – raccontò all'epoca – Ho sentito che Dio me lo chiedeva e ho fatto quella promessa il 16 luglio 1990. Ma non guardare la televisione non mi ha impedito di comunicare".

Una situazione che ha fatto del Santo Padre uno dei pochissimi argentini a non aver mai assistito sul piccolo schermo alle gare più importanti nella storia della nazionale: non ha seguito il trionfo della Pulce in finale contro la Francia, né al match perso nel 2014 contro la Germania in Brasile. "Andavo al centro televisivo accanto al palazzo arcivescovile solo per vedere uno o due film che mi interessavano perché potevano aiutarmi a trasmettere il mio messaggio".

La vittoria dell'Argentina in Qatar scoperta solo dopo i rigori

Una versione confermata anche a La Nacion a marzo 2023, quando raccontò un aneddoto sul giorno della finale: era impegnato in un colloquio e lo informarono successivamente sia sul risultato a gara in corso sia sull'esito dei tiri dal dischetto. "Ho scoperto più tardi che la vittoria era arrivata ai rigori – affermò -. E questo mi ha fatto pensare molto sulla psicologia argentina. A noi argentini piace iniziare bene ma forse ci manca un po' di costanza per spingerci oltre… mentre una partita va combattuta fino alla fine… e si è dovuto affrontare i rigori sia contro l'Olanda sia contro la Francia".

L'incontro con la Pulce nel 2013, prima di Argentina-Italia

Papa Francesco non ha ammirato Messi in tv ma ha potuto incontrarlo da vicino il 13 agosto di 12 anni fa, in occasione di un'udienza privata in Vaticano. La visita rientrava nel calendario degli appuntamenti previsti prima della partita amichevole tra l'Argentina e la Nazionale Azzurra allo stadio Olimpico di Roma. Un incontro molto significativo per i calciatori e per lo stesso Bergoglio, da sempre appassionato di football. Toccante il messaggio dedicatogli dall'ex Barcellona: "Grazie per aver reso il mondo un posto migliore".