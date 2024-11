video suggerito

L’ingenuità di Viola in Cagliari-Milan, toglie il gol a Zappa ma è in fuorigioco: rete annullata Nicolas Viola si rende protagonista di un’ingenuità clamorosa nel corso di Cagliari-Milan. Il centrocampista dei sardi toglie a Zappa un gol già fatto mettendo la punta del piede sulla traiettoria di tiro del terzino finendo in fuorigioco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nicolas Viola si rende protagonista di un'ingenuità clamorosa nel corso di Cagliari-Milan. Il centrocampista dei sardi toglie a Zappa un gol già fatto mettendo la punta del piede sulla traiettoria del pallone calciato dal terzino pur di spingerlo in rete ed entrare lui nel tabellino dei marcatori. Una leggerezza determinante per portare l'arbitro, dopo il check con il VAR, ad annullare la rete per posizione di fuorigioco dello stesso Viola avendo toccato il pallone. Il Cagliari aveva praticamente pareggiato la partita 2-2 se non fosse stato per questo tocco del centrocampista.

L'ex Benevento era infatti oltre la linea dei difensori. Se avesse lasciato che il pallone calciato da Zappa entrasse in porta normalmente senza il suo tocco il gol sarebbe stato regolare. Zappa, dopo aver visto la palla finire in rete ha subito lanciato uno sguardo al guardalinee pensando a una sua posizione di fuorigioco ma forse non aveva considerato né visto il tocco di Viola. Ebbene dopo un breve check con il VAR l'arbitro Fabbri ha corretto la sua iniziale decisione lasciando il punteggio sull'1-2 che ha chiuso la prima frazione.

(in aggiornamento)