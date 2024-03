L’infortunio è serio, Courtois lascia piangendo l’allenamento del Real Madrid: lesione del menisco Thibaut Courtois si è ancora gravemente infortunato, durante un allenamento con il Real Madrid: lesione del menisco destro e obbligo di un nuovo intervento. Uno stop che arriva proprio nel momento in cui stava recuperando dalla rottura del crociato sinistro di quest’estate: una botta terribile sotto il profilo psicologico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Non c'è pace per il portiere belga del Real Madrid, Thibaut Courtois che nella giornata di martedì 19 marzo si è gravemente infortunato durante un allenamento, lasciando il campo tra le lacrime. I primi accertamenti hanno confermato la lesione del menisco del ginocchio destro. Per lui, stagione praticamente finita, almeno un paio di mesi di stop e Europei di giugno a fortissimo rischio.

Courtois è uscito letteralmente piangendo dall'allenamento a Valdebebas e ha messo in allarme la società madridista per il timore di un nuovo grave infortunio che, purtroppo, è arrivato puntualmente. Gli esami successivi cui è stato sottoposto il portiere belga lo hanno confermato: lesione del menisco interno del ginocchio destro. Uno stop drammatico sia sul fronte sportivo che personale, visto che dopo una lunga assenza, causata per un altro grave infortunio per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, Courtois sembrava star vedendo finalmente la luce in fondo al tunel.

La terribile nuova battuta d'arresto è stato un durissimo colpo per Courtois che si stava allenando in profondità per poter dare il proprio contributo almeno nella parte decisiva della stagione e ritrovando la propria condizione a tal punto che sarebbe potuto rientrare in campo proprio dopo la sosta per le nazionali. Che invece si è trasformata nel principio di un nuovo incubo ad occhi aperti: "Dopo gli accertamenti effettuati oggi al nostro giocatore Thibaut Courtois, gli è stata diagnosticata la rottura del menisco interno del ginocchio destro – si legge nella nota del club -. L'infortunio è avvenuto nel corso dell'allenamento odierno".

Le prime ecografie hanno escluso un infortunio gravissimo come quello riportato all'inizio della stagione: il menisco dell'altro ginocchio, quello destro, è lesionato e dovrà sicuramente sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico per sottoporsi alla pulizia e all'aspirazione della cartilagine rovinata. Non un problema gravissimo, con uno stop stimato in un paio di mesi, ma che potrebbe avrebbe ripercussioni enormi a livello mentale: Courtois è rimasto fermo da quest'estate non riuscendo mai a scendere in campo e adesso ulteriori 60 giorni di infermeria appaiono come un inferno per un giocatore che non solo aveva già programmato il suo rientro in campo ma che aveva come principale obiettivo tornare al 100% per difendere la porta del Belgio ai prossimi Europei di giugno.