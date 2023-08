Brutto infortunio al ginocchio per Courtois: il portiere del Real lascia l’allenamento in lacrime Thibaut Courtois ha lasciato in lacrime la seduta d’allenamento del Real Madrid per la rottura del legamento crociato del ginocchio anteriore del ginocchio sinistro. Infortunio davvero tremendo per il portiere belga, che verrà operato nei prossimi giorni.

A cura di Vito Lamorte

Thibaut Courtois ha lasciato in lacrime la seduta d'allenamento del Real Madrid dopo essersi procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un infortunio bruttissimo che terrà il portiere belga lontano dai campi di gioco per diverso tempo: in Spagna parlano di 8-9 mesi di assenza per l'ex Chelsea.

La nota ufficiale del club spagnolo: "Dopo gli esami effettuati al nostro giocatore Thibaut Courtois, gli è stata diagnosticata una lacerazione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore sarà operato nei prossimi giorni".

Per Carlo Ancelotti e per i Blancos si tratta di un perdita molto grave a due giorni dall'esordio in Liga contro l'Athletic Bilbao, in programma sabato 12 agosto al San Mames, e per i prossimi mesi: non sarà un recupero veloce e semplice per il portiere belga.

Ora è prevedibile che Real Madrid possa tornare velocemente sul mercato per cercare un nuovo portiere e bisognerà capire che tipo di profilo andrà ad individuare per inserirlo in rosa in attesa del ritorno di Courtois.

(in aggiornamento)