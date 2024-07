video suggerito

L’allenamento rivoluzionario dei portieri del Liverpool: in campo con gli occhiali ‘ciechi’ Occhiali speciali che limitano al massimo il campo visivo e cuffie anti-rumore fanno parte dell’insolita attrezzatura tecnica in dotazione ai portieri. Il neo tecnico del Reds li ha voluti per un motivo specifico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il preparatore dei portieri del Liverpool, Otte, passa a uno dei portieri gli occhia speciali per l'allenamento.

Cuffie anti-rumore. Occhiali scuri per limitare il campo visivo. E sagome di gomma piazzate a mo' di ostacoli. È così che il Liverpool ha iniziato la preparazione dei portieri, fornendo loro un equipaggiamento tecnico insolito. Se montatura e lenti dello svizzero Sommer destarono curiosità e rappresentarono una novità nell'allenamento di un estremo difensore, quanto voluto dal neo tecnico, Arne Slot, e dal suo staff è qualcosa di decisamente oltre.

La domanda che sorge spontanea è: perché ricorrere a espedienti del genere? Aumentare l'abilità nei passaggi, la capacità di usare anche i piedi nelle differenti situazioni di gioco in cui viene a trovarsi non solo il numero uno ma tutta la squadra. In buona sostanza quegli aggeggi e la decisione che la seduta tattica si svolga in pochi metri sono pensati affinché il portiere sappia esattamente cosa fare e nel migliore dei modi con un tempo di reazione più breve nell'individuazione della linea di passaggio più opportuna e la possibilità di essere utile, fornire una valida alternativa di gioco ai compagni di squadra.

I Reds non sono ancora al completo ma la strada del nuovo corso è tracciata, Slot ha accanto a sé 4 collaboratori: Aaron Briggs, Sipke Hulshoff e il preparatore atletico Ruben Peeters. Il quarto, Fabian Otte (33 anni), è il responsabile della preparazione dei portieri ed è a lui che si deve l'introduzione di questo metodo rivoluzionario che ha come obiettivo far sì che i portieri gestiscano la palla con maggiore sicurezza, un fattore importante dello stile di gioco prediletto dal neo allenatore. Il suo ‘trattamento specifico' non è una novità: è escamotage che ha avuto modo di elaborare nel tempo nelle esperienze con Borussia Monchengladbach, Hoffenheim e la nazionale femminile neozelandese.

In un video condiviso sui social si nota come l'estremo difensore del settore giovanile, Fabian Mrozek, faccia da ‘cavia': Otte gli passa occhiali e cuffie prima che inizi la sessione. Spiega a cosa servono poi dà il via all'allenamento tra manichini gonfiabili (che rappresentano gli avversari) e con il pressing attuato dai membri dello staff tecnico per simulare eventuali momenti di un match. Slot è stato felicissimo di accogliere il neo collaboratore che era di stanza con gli Usa in occasione della Copa America: l'eliminazione degli States e la voglia di Otte di mettersi subito all'opera hanno fatto il resto. "È già qui dopo nemmeno una settimana di vacanza – ha aggiunto il nuovo tecnico -. Ha voluto iniziare subito e questo è un segnale importante".