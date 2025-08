L’infortunio di Messi preoccupa l’Inter Miami: gioca solo 11 minuti poi crolla con le mani sul volto

Lionel Messi si è infortunato. Uno stop che preoccupa l‘Inter Miami che nella notte italiana era stato impegnato nel match di Leagues Cup contro i messicani del Necaxa. L'argentino era intento a dribblare la difesa messicana. La Pulce ne salta tre in pochi secondi per poi inciampare poco prima di entrare in area di rigore avversaria. Ed è proprio qui, dopo lo scontro con il difensore Alexis Pena, che l'argentino avverte qualcosa. Messi finisce a terra e sente subito un dolore alla parte superiore della gamba destra o all'inguine.

Lo scontro di Messi con la difesa messicana prima dell’infortunio.

L'argentino resta a terra sdraiato sulla schiena nei pressi del centrocampo. Ha le mani sul volto, il problema sembra essere serio. In campo entrano subito i sanitari per accertarsi delle sue condizioni ma il volto della Pulce sembra tutto un programma. Non riesce ad andare avanti e infatti poco dopo il tecnico Mascherano è costretto a sostituirlo con Federico Redondo. Nella giornata di oggi ci saranno nuovi esami ma si teme un lungo stop per colui il quale sta scrivendo nuove pagine di storia del club statunitense oggi rinforzato ulteriormente anche dall'arrivo di De Paul.

L'Inter Miami ha vinto 5-4 ai calci di rigore, dopo che le squadre, con 10 giocatori, avevano pareggiato 2-2 al termine del tempo regolamentare. Ma le attenzioni di tifosi, addetti ai lavori e compagni di squadra erano tutti proprio sull'attaccante argentino. "Leo ha avvertito un fastidio al bicipite femorale. Non sapremo l'entità dell'infortunio prima di domani", ha dichiarato Mascherano in conferenza stampa cercando di fare chiarezza sulle sue condizioni.

Il momento in cui Messi si è infortunato.

Le parole di Mascherano su Messi

"Probabilmente ha qualcosa. Forse non è qualcosa di così grave perché non provava dolore, ma ha comunque avvertito un certo fastidio" ha aggiunto ancora l'allenatore argentino che continua a sperare di poter riavere in squadra Messi il prima possibile. L'ex stella del Barcellona non si infortunava da un anno, dallo scorso luglio 2024 con la maglia dell'Argentina. Proprio nelle ultime partite di Leagues Cup Messi era stato fondamentale con due assist nell'ultima sfida.