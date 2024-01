Lineker riceve un biglietto da Elton John a Natale: “Scusami Gary”. Dentro ci sono 10 sterline Gery Lineker ha reso noto cosa è successo sotto Natale: gli è arrivato un bigliettino a firma di Elton John, con allegate 10 sterline. Era il pagamento di una vecchia scommessa mai saldata dal cantante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

I giorni di Natale sono tradizionalmente dedicati agli affetti più cari, ci si scambiano auguri e regali, si danno e ricevono pacchi e bigliettini. Eppure tutto pensava Gary Lineker tranne di ritrovarsi tra le mani un biglietto autografo di Elton John con data 27 dicembre, accompagnato da una banconota da 10 sterline. La vicenda – resa nota con una storia su Instagram dal 61enne ex nazionale inglese, oggi apprezzatissimo commentatore televisivo – è la conclusione di una scommessa tra i due di qualche tempo prima, che probabilmente lo stesso Lineker aveva ormai dimenticato. Una scommessa da lui vinta e non pagata dal 76enne cantante britannico.

Gary Lineker è tuttora uno degli sportivi più famosi d'Inghilterra

Elton John è un grande appassionato di calcio, con una squadra stampata nel cuore: il Watford, di cui è stato presidente in due periodi, una prima volta tra il 1976 e il 1987 e poi ancora dal 1997 al 2002. Gli Hornets attualmente militano in Championship, la seconda divisione inglese, e lo scorso 25 novembre hanno giocato in trasferta contro il Leicester, club molto caro a Lineker, che è nato ed è cresciuto lì, affermandosi proprio coi colori biancoblu, con tanto di 103 gol segnati, prima di passare all'Everton e da lì spiccare il volo verso Barcellona e Tottenham.

I due hanno dunque scommesso sull'esito del match ed il Leicester capolista – lanciatissimo verso il ritorno in Premier League – si è imposto 2-0 al King Power Stadium. Tuttavia Lineker, pur avendo vinto la scommessa, non ha visto una sola sterlina, visto che Elton John da quel momento si è eclissato. Ma l'immortale autore di ‘Your Song' e ‘Candle in the Wind' non si era dimenticato affatto del suo debito e lo ha saldato sotto Natale.

Il post di Lineker con la scommessa saldata di Elton John

"Caro Gary, scusa se è tardi! Con il Natale siamo rimasti un po' a corto! Buon anno nuovo. È stato così bello vederti! Grazie. Con affetto, Elton", ha scritto il cantante, allegando una banconota da 10 sterline, pari a 11,50 euro. "Non lasciare mai che si dica che Elton John non paga i suoi debiti", ha scritto Lineker a corredo della foto del bigliettino col denaro. In fondo può capitare a tutti di avere qualche problemino di liquidità, pur essendo – come nel caso del cantante – uno degli uomini più ricchi d'Inghilterra con un patrimonio stimato in quasi mezzo miliardo di sterline…