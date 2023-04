L’Independiente ha 20 milioni di dollari di debiti, un influencer lancia una raccolta per salvarlo L’Independiente ha 20 milioni di dollari di debiti e l’influencer Santiago Maratea ha lanciato una raccolta fondi per salvarlo: le prime ore sono state un successo incredibile.

A cura di Vito Lamorte

Santiago Maratea, un influencer con più di 3 milioni di follower su Instagram, ha lanciato questo giovedì una colletta virtuale per saldare il debito dell'Independiente, club che ha un debito stimato di oltre 20 milioni di dollari. Durante le prime ore ha messo insieme più di 324 milioni di pesos per provare a coprire il debito.

La raccolta è stata lanciata poco dopo una conferenza dallo stadio con Miguel "Pepé" Santoro , una gloria del Rojo, in cui ha raccontato come è nata l'iniziativa, come intende realizzarla e in cui ha anche riferito che il Il 5% del ricavato sarà per le spese di gestione. Inoltre, Maratea, ha rivelato di non essere un tifoso del club nonostante sia stato nominato membro della dirigenza.

"Independiente ha un debito molto grande che supera i 20 milioni di dollari ed è in un momento molto critico. Abbiamo fatto un calcolo e se dei 6 milioni di tifosi che ha il club, 2.200.000 mettono 4.000 pesos ciascuno, paghiamo tutto il debito", ha detto attraverso una storia che ha pubblicato dallo stadio dell'Independiente e poi ha condiviso quattro link dove è possibile versare dei soldi per contribuire a ripianare il debito del Rojo.

L'Independiente, per chi non conoscesse la storia del calcio argentino e dell'America Latina, è uno dei club più importanti della nazione e del continente: il Rojo è l'unica squadra ad aver vinto tutte le finali disputate in Copa Libertadores (sette su sette) e per questo motivo è stato soprannominato ‘Rey de Copas' ("re delle coppe").

L'Independiente ha un debito di circa 20 milioni di dollari, ma l'urgenza maggiore è saldare il debito con l'América de México (5.700.000 dollari) per il passaggio del calciatore paraguaiano Cecilio Domínguez. Questo l'elenco completo dei debiti del Rojo:

Club América de México por Cecilio Domínguez: 5.700.000 dólares.

Elche por Iván Marcone: 2.000.000 de euros.

Pescara por Elizalde: 400.000 dólares

Aldosivi por Chávez: 720.000 dólares

Barrio Obrero: 83.597 de dólares

Tijuana por Chucky Ferreyra: 350.000 dólares

Mazatlán por Sebastián Sosa: 100.000 dólares

Belgrano por Rigoni: 250.000 euros.

Villa Francia por Togni: 1.699.770 pesos.

Boca Juniors: 369.851 dólares.

Talleres por Menéndez: 115.000 dólares

Gonzalo Verón: 4.800.000 dólares.

Gastón Silva: 1.300.000 dólares.

Juan Cazares (incluye deuda con el representante): 1.375.000 dólares.

Pablo Hernández: 395.000 dólares.

Martín Campaña: 170.000 dólares.

Guillermo Burdisso: 650.000 pesos

Gabriel Hachen: 297.072 dólares.

Roberto Battion (Masterdraft): 700.000 euros.

Representante de Alan Velasco: 350.000 dólares

Permode S.A (representante de Elizalde): 167.250 dólares.

Derechos de imagen por Elizalde (Permode SA): 202.177 dólares

Base Soccer (representante de Amorebieta): 105.000 euros.

Padre de Patricio Rodríguez: 10.281.348 pesos.

Sebastián Sosa: 28.831.000 pesos.

Alex Vigo: 24.000.000 de pesos.

Miguel Brindisi: 50.000.000 de pesos.

Una situazione davvero anomala e dopo poche ore il club ha pubblicato sui propri social network un messaggio per ringraziare coloro che stanno sostenendo e lanciando una frecciata a quanti stanno prendendo di mira l'iniziativa: "Lasciali parlare. Lasciali creare meme. Hanno sempre voluto abbassare il nostro prezzo. Siamo grati perché sappiamo che la nostra gente non ci abbandonerà mai. Ne usciremo tutti insieme. A testa alta e guardando sempre avanti".