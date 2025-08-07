L’impressionante trasformazione fisica di Arda Guler: ha lanciato un segnale al Real Madrid

Sui social Arda Guler ha sfoggiato un fisico nuovo, completamente trasformato: ha messo 10 kg di muscoli e adottato una nuova routine per convincere Xabi Alonso e tutto il Real Madrid.

Arda Guler sgomita per trovare spazio nel nuovo Real Madrid di Xabi Alonso e questa stagione potrebbe segnare la svolta nella sua carriera. Durante l'estate ha lavorato sodo per alzare l'asticella e diventare un giocatore affidabile per il suo nuovo allenatore e gran parte degli sforzi si sono concentrati sul migliorare il suo fisico: due anni fa era arrivato in Spagna con la fisionomia di un ragazzino, ma nel giro di una sola estate è cambiato completamente lasciando tutti di stucco.

Il suo profilo Instagram è diventato la vetrina di questa impressionante trasformazione che avrà sicuramente grande impatto anche sul campo. Il prossimo campionato sarà cruciale per il turco che, secondo quanto riportato da AS, ambisce ad avere una maglia da titolare e a ricavarsi un ruolo di una certa importanza nel Real Madrid dopo l'addio di Ancelotti, un allenatore che per lui ha rappresentato una grande guida.

Arda Guler è irriconoscibile dopo la trasformazione fisica

Il giocatore è molto fiero del suo percorso e non potrebbe essere altrimenti, dato che nel giro di pochi mesi ha cambiato radicalmente il suo fisico abbandonando l'aura da ragazzino che lo ha accompagnato fino a questo punto. Guler ha completamente rimodellato il suo corpo grazie al lavoro costante in palestra: ha messo su tra gli otto e i dieci chili di muscoli, arrivando a pesare oltre 70 kg e ha anche trasformato il suo stile di vita. Ora porta sempre con lui un fisioterapista, un personal trainer e anche uno chef personale che ha adattato la dieta alla sua routine di allenamento.

Accorgimenti tipici di un professionista che il ventenne ha deciso di adottare per fare un passo in avanti nella sua carriera e diventare un punto di riferimento del Real Madrid. Sui social ha mostrato il suo nuovo fisico con grande orgoglio, lanciando un segnale importantissimo a Xabi Alonso. Vuole metterlo in difficoltà nelle scelte diventando un'alternativa affidabile, perché sa bene che un'altra stagione di alti e bassi sarebbe una condanna per lui e potrebbe portare anche a una bocciatura definitiva.