L’impressionante caviglia di Ceballos dopo il fallo horror alle Olimpiadi: “Dolorante ma speranzoso” Dani Ceballos è stato vittima di un bruttissimo infortunio nel corso delle prima gara della Spagna del calcio alle Olimpiadi. Il giocatore ha subito una distorsione alla caviglia a seguito di un fallo horror da parte di un giocatore dell’Egitto. Sui social ha pubblicato una foto che mostra il vistoso ematoma presente sulla parte interessata. “Dolorante ma speranzoso”.

Dani Ceballos è stato vittima di un bruttissimo infortunio nel corso della gara inaugurale alle Olimpiadi della Spagna contro l'Egitto. Il giocatore del Real Madrid ha rimediato una distorsione alla caviglia a seguito di un fallo horror commesso dall'attaccante egiziano Taher. Un intervento duro subito nel corso del primo tempo della partita che non ha permesso al giocatore di rientrare in campo. Le sue condizioni saranno valutate già a partire dalla giornata di domani poiché lo staff medico si è riservato 48 ore di tempo prima di determinare l'entità del problema e stabilire così i tempi di recupero. Taher è finito con i tacchetti sulla caviglia sinistra di Ceballos.

Immediata la torsione innaturale dell'articolazione per il calciatore che era rimasto a terra dolorante terminando di fatto la sua partita. Difficile rivederlo in campo nell'immediato, dovrà saltare sicuramente la seconda gara contro l'Australia per poi capire come procederà il recupero. Il giocatore, che nell'ultima stagione ha giocato all'Arsenal, sta tenendo aggiornati i suoi follower sui social e attraverso Instagram ha pubblicato un post comunque incoraggiante: "Dolorante, sì. Ma con la speranza e l'illusione di provare a fare di tutto per tornare e continuare ad aiutare i miei colleghi in queste Olimpiadi".

Il fallo che ha portato all'infortunio di Ceballos è stato oggetto di aspre critiche da parte del popolo spagnolo. Anche alcuni compagni di squadra, come Dani Olmo, hanno contestato la scelta dell'arbitro di non espellere Taher. Il direttore di gara era infatti vicinissimo all’azione applicando inizialmente anche la norma del vantaggio, senza provvedimenti disciplinari nei confronti dell’egiziano. Dopo il consulto al Var ha poi deciso di estrarre solo il giallo.

Nel frattempo il giocatore proprio oggi ha pubblicato una stories sul proprio account Instagram in cui ha mostrato la sua caviglia gonfia. Il vistoso ematoma presente sulla caviglia del giocatore, mostra con evidenza la pericolosità di quell'intervento. "Lavoro, lavoro, lavoro. Nessun dolore, nessun successo" ha scritto Ceballos accompagnando quel post, mostrando grande forza di volontà e voglia di ritornare in campo quanto prima.