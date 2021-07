Alle Olimpiadi il fallo horror che piega Ceballos: l’arbitro non si accorge di niente Nel corso del match tra Spagna e Egitto valido per il torneo olimpico di calcio, Taher ha rischiato di spezzare la caviglia a Dani Ceballos. L’arbitro vicinissimo all’azione ha applicato la norma del vantaggio, senza provvedimenti disciplinari nei confronti dell’egiziano. Dopo consulto Var ha deciso di estrarre il giallo.

A cura di Marco Beltrami

Le Olimpiadi di Dani Ceballos, capitano della nazionale spagnola di calcio potrebbero essere già finite. Nel corso del match inaugurale del torneo olimpico finito poi 0-0, il centrocampista di proprietà del Real Madrid ha subito un durissimo intervento da parte dell'attaccante dell'Egitto Taher. Il tutto sotto gli occhi dell'arbitro che prima non ha preso provvedimenti e poi, dopo il ricorso al Var ha estratto il giallo per il numero 9 della rappresentativa africana tra le proteste spagnole. Ceballos con una caviglia molto gonfia ha lasciato il campo alla fine del primo tempo

In occasione di un contrasto Taher è finito con i tacchetti sulla caviglia sinistra di Ceballos. Torsione innaturale dell'articolazione per il calciatore reduce da una stagione in prestito all'Arsenal, rimasto a terra molto dolorante. L'arbitro posizionato perfettamente a circa 2 metri dall'azione e con gli occhi puntati proprio in direzione del contatto, ha addirittura fatto proseguire per il vantaggio, richiamando poi a gioco fermo l'egiziano. Dalla sala Var, i suoi collaboratori lo hanno richiamato facendogli notare la pericolosità dell'intervento di Taher. Il direttore di gara dopo aver fatto ricorso all'on-field review ha ammonito l'attaccante tra le proteste degli spagnoli che volevano il rosso.

Ceballos dal canto suo ha stretto i denti provando a rimanere in campo e alzando bandiera bianca poi all'intervallo. Le condizioni del centrocampista e capitano della Spagna sono da valutare, ma il suo torneo olimpico è a rischio. Le immagini della sua caviglia sinistra molto gonfia, non sembrano presagire nulla di buono. Difficile al momento ipotizzare un recupero per il prosieguo dell'evento.