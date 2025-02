Lille eliminato clamorosamente in Coppa: ai calci di rigore succede qualcosa di impensabile

video suggerito

La Coppa di Francia regala ancora una volta grandi emozioni. In questo caso però è il Lille a dover masticare amaro per quanto avvenuto nella sfida valida per gli ottavi di finale della competizione. Di fronte il Losc aveva Union Sportive du Littoral de Dunkerque. Si tratta di una squadra con sede a Dunkerque e che milita in Ligue 2, l'equivalente della Serie B italiana. Ebbene gli ospiti erano andati sotto di un gol per via della rete del Lille realizzata da Gomes. La partita sembrava ormai vinta ma al minuto 96, praticamente allo scadere, i biancoazzurri pareggiano.

Il cross da sinistra diventa facile preda di Tejan che di testa salta al centro dell'area superando tutti i difensori e colpendo la palla che finisce in rete nell'angolino. Una rete che fa esplodere il pubblico ospite giunto in massa per la sfida col Lille. A quel punto la partita, come accade per la Coppa Italia, va direttamente ai calci di rigore senza passare dai tempi supplementari. Qui accade qualcosa di impensabile. Basti pensare che il Lille era in vantaggio 3-0 nella sfida dagli undici metri finendo poi incredibilmente per essere eliminato.

Ma cosa è accaduto? Il Lille viene trascinato ai calci di rigore ma dal dischetto non si fa trovare impreparata, almeno nei primi giocatori di casa he si sono presenti a calciare il pallone dagli undici metri. Segnano Mbappe, Bakker e Gomes realizzando i suoi primi 3 rigori su 5. Nel frattempo il Dunkerque aveva fallito i primi due calci di rigore per via degli errori di Courtet e Berdeli. Il Lille è chiaramente sicuro di avere in pugno la partita dopo il grande spavento del gol subito in pieno recupero. Ma invece il calcio ha in mente una punizione enorme per i padroni di casa.

L'esito finale dei calci di rigore.

La sequenza dei rigori che ha eliminato il Lille

Incredibilmente il terzo rigore degli ospiti viene segnato da Sangante. E così tocca al Lille che però incredibilmente sbaglia prima con Alexanderson e poi anche con Haraldsson che falliscono i due rigori della vittoria. Di conseguenza gli ospiti riprendono coraggio e segnano i restanti rigori con Georgen, Sekongo, Senneville e Jaouen. Nel frattempo il Lille segna il sesto rigore con Akpom ma sbaglia il settimo e fatale con Andre. La partita si conclude con il punteggio di 4-5 che elimina clamorosamente il Lille.