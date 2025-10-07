L’idea shock di Soulé: “Se con l’Argentina non si sblocca può essere convocato dall’Italia”

Matias Soulé, stella della Roma, non è stato mai convocato dall’Argentina. Il suo procuratore fa sapere che se non arriverà la convocazione potrebbe dire sì all’Italia, che lo aveva già sondato con Spalletti.

Matias Soulé ha iniziato la stagione in modo splendido con la Roma, che comanda la Serie A insieme al Napoli. L'attaccante pure a questo giro non è stato convocato in nazionale dall'Argentina. L'agente del calciatore, Martin Guastadisegno, in un'intervista ha fatto sapere che se i campioni del mondo continueranno a ignorarlo Soulé potrebbe giocare con l'Italia, che lo corteggia già da un po', Spalletti gli propose l'azzurro più di un anno fa.

"Sta diventando un leader alla Roma, merita una chance"

Martin Guastadisegno, procuratore di Soulé, ha rilasciato un'intervista a LaRoma24.it nella quale ha parlato del calciatore nato a Mar del Plata nel 2003 sottolineando che fin qui è uno dei pochi talenti a non avere ancora ricevuto la convocazione con la Seleccion: "Matias sta lavorando tanto anche per la nazionale. Lui è l'unico dei giovani argentini che non ha ancora avuto la possibilità di giocare un minuto. Sta diventando un leader in una squadra importante come la Roma e merita una chance. Sappiamo che l'Argentina ha tanti calciatori in quel ruolo, ma la convocazione con questa continuità nelle prestazioni, Matias la meriterebbe. Il suo sogno è giocare un Mondiale”.

Soulé e la proposta dell'Italia di Spalletti

Il Mondiale non è alle porte, ma questa stagione lì porterà l'Argentina e Soulé ovviamente ci fa più di un pensierino. Ma se la situazione non si sbloccherà l'attaccante giallorosso potrebbe optare per l'Italia: "Soulé è italo-argentino e a questo punto non so che potrebbe succedere se la situazione con l'Albiceleste non si dovesse sbloccare. Tutto è in piedi in questo momento. Matias avrebbe legalmente la possibilità di essere convocato con la nazionale italiana”.

Luciano Spalletti la proposta di vestire l'azzurro gliel'aveva fatta in tempi non sospetti, ma l'affare non si fece. Soulé ora è cresciuto ulteriormente. Con Ranieri aveva fatto uno step, ora ne ha fatto un altro con Gasperini. Due gol e tre assist in questo splendido avvio di stagione con la Roma.