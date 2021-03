Stephan Lichtsteiner ha lasciato il calcio da qualche mese, ora vive in Svizzera ha iniziato una nuova vita, vuole fare l'orologiaio e sta effettuando un tirocinio, ma non ha dimenticato il suo passato alla Juventus né come si vincono gli scudetti e in un'intervista oltre ad aver parlato della Juve di oggi e del vecchio compagno di squadra Andrea Pirlo ha lanciato una frecciatina all'Inter, che è la favorita per la vittoria finale del campionato di Serie A 2020-2021. L'ex difensore ha detto che l'Inter per vincere ha avuto bisogno di aver degli ex Juve in società (Conte, Marotta e Vidal ndr).

Penso che bisogna fare i complimenti all'Inter perché ha capito che per vincere doveva comprare gli juventini. Ricordiamoci che dopo la tempesta, esce sempre il sole.

La nuova vita di Lichtsteiner

Nell'intervista rilasciata a tuttojuve.com il calciatore ha parlato anche della sua nuova vita, che oggi è rappresentata dal suo nuovo impiego come tirocinante in un'importante società che realizza orologi: "Ho deciso di provare nuove esperienze in modo da arricchire il mio bagaglio culturale. Anche se sono convinto che, prima o poi, tornerò nuovamente all'interno del mondo del calcio. Oggi sono tirocinante presso la Maurice de Mauriac, ho sempre avuto la passione per gli orologi e mi piacerebbe scoprire tutti i segreti che appartengono a questo mestiere. Le vittorie nel calcio si ottengono nel momento in cui tutto è sincronizzato in maniera perfetta, esattamente come un orologio che segna l'ora corretta. Qualora non ci riuscisse, l'orologio non varrebbe niente".

La Juve è un orologio in difficoltà

Facile fare un parallelo tra un orologio che non funziona e la Juventus di adesso, che è stata sconfitta dal Benevento domenica scorsa, viene semplice ma per l'ex difensore non è così negativa l'annata della Juve che si sta ricostruendo:

La Juve è come un orologio in difficoltà. La Juve è in una fase in cui sta costruendo un nuovo ciclo vincente, penso che prima o poi dovesse arrivare l'anno in cui andavi in difficoltà. Purtroppo nel calcio non si può vincere in eterno. A mio parere bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, è già stata vinta una Supercoppa e c'è la possibilità di vincere la Coppa Italia. Non è che torni a casa senza niente. E' chiaro che l'ambiente si è abituato bene negli ultimi anni con la vittoria del campionato, ma non è mai scontato ripetersi.

Pirlo deve rimanere alla Juve

Al di là dell'affetto per l'ex compagno di squadra (hanno giocato assieme per oltre quattro stagioni), Lichtsteiner vota Pirlo e lo confermerebbe anche nella prossima stagione. Un'annata (tra l'altro molto particolare) non basta per giudicare il lavoro dell'allenatore juventino: