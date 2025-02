video suggerito

Licenziato dopo gli insulti in diretta radio alle Matildas: "Avete qualche sport da uomini?" Il conduttore e cabarettista Marty Sheargold è stato immediatamente sollevato dal suo ruolo in radio dopo i pesantissimi commenti a seguito delle sconfitte della Nazionale australiana di calcio femminile, intrisi di insulti sessisti e discriminanti. L'audio della diretta è stato postato sui social da una ex giocatrice: "Stufa di tutta questa m…"

A cura di Alessio Pediglieri

Un commento oltre l'imbarazzo, che è sfociato nei beceri insulti e in battute sconvenienti e inadatte per un programma radiofonico in prime time andato in onda in Australia a seguito delle partite della nazionale femminile di calcio, sconfitta malamente sia dagli Stati Uniti che dal Giappone nella SheBelieves Cup. L'autore, il conduttore e cabarettista Marty Sheargold, è stato immediatamente sollevato dal suo ruolo nell'emittente, scatenando polemiche e sollevando accuse su come sia ancora possibile permettere che accadano ancora cose simili. "Ho pensato a chi ascoltava… alle ragazze stesse, alle famiglie…" ha commentato amaramente una ex giocatrice che ha pubblicato sui social parte dell'audio originale con gli insulti andati in diretta.

Le Matildas amaramente sconfitte da USA e Giappone nella SheBelieves Cup

Le Matildas sono finite nell'occhio dei ciclone loro malgrado, a causa dei pessimi risultati ottenuti nella recente SheBelieves Cup, competizione calcistica annuale che si svolge a invito negli Stati Uniti: contro Giappone e Stati Uniti la nazionale australiana femminile ha subito un totale di 6 reti, segnandone solo uno, rimediando due sconfitte e mostrando un'inferiorità evidente. Un argomento che è stato oggetto da parte del comico e conduttore radiofonico Marty Sheargold nel suo programma radiofonico ‘Triple M' in onda in prime time su emittente australiana. Ma ben presto, ha oltrepassato ogni limite superando l'ironia e sfociando nel più becero e vile insulto dai contorni fortemente misogeni e discriminanti che hanno scatenato l'inferno. A tal punto che Sheargold è stato licenziato e l'emittente ha preso le distanze con un comunicato ufficiale.

Gli insulti in diretta radio: "Preferirei un chiodo sul pene piuttosto che vederle"

Ma cosa ha detto Sheargold di tanto insultante? Tra le altre cose, ha descritto la nazionale femminile australiana come composta da "ragazzine delle superiori piene di lotte intestine e problemi di amicizia" per poi fare il verso alle giocatrici: "‘l'allenatore mi odia e io odio gli allenamenti sanguinari e Michelle si comporta da stronza'". Tra le risate in sottofondo, Sheargold ha poi continuato: "Ora mi dispiace sminuire l'intero sport, ma questo è ciò che penso… questo calcio puoi ficcartelo nel c…"

Poi, altri insulti gratuiti, in diretta radio: "Preferirei piantarmi un chiodo sul mio pene piuttosto che guardare la nazionale femminile di calcio australiana nella Coppa d'Asia del prossimo anno… Avete per caso qualche sport maschile?" Così, nel giro di qualche istante, si è scatenato l'inferno. Il ministro federale dello sport, Anika Wells, ha etichettato i commenti come "maleducati, noiosi, sbagliati", mentre il direttore esecutivo della Federcalcio australiana, l'ex giocatore Beau Busch, ha descritto le osservazioni come "disgustose, patetiche e profondamente misogine".

L'audio incriminato, pubblicato sui social: "Ho pensato a tutte le ragazze"

L'ex giocatrice degli Hockeyroos, squadra di hockey su prato femminile, Ambrosia Malone, è andata oltre e ha pubblicato un estratto dell'audio di insulti: "Tutto ciò a cui riesco a pensare sono le ragazzine sedute in macchina con i loro genitori, forse in viaggio verso o di ritorno dalle loro sessioni di allenamento, che ascoltavano questo". Anche alcune giocatrici delle Matildas sono state durissime sui social. Clare Wheeler ha commentato "Lo sport è per tutti e queste opinioni non sono per nessuno", mentre la sua compagna di nazionale, Alex Chidiac è andata ancor più diretta: "Sono così stufa di tutta questa m…a".