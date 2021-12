L’ex nazionale argentino fa il regalo da sogno alla tata: la casa di proprietà, stava in una baracca Di gol ne ha segnati tanti nella sua lunghissima carriera, ha appena vinto il campionato segnando la rete decisiva nella finale, stavolta Hernan Barcos ha realizzato qualcosa di ancora più bello: “La nostra tata ha 4 figli e viveva in una casa di legno”.

A cura di Paolo Fiorenza

L'attaccante argentino Hernan Barcos, attualmente in forza all'Alianz Lima – nella massima serie peruviana – dopo una lunga carriera che a 37 anni lo ha visto girare mezzo mondo vestendo tantissime maglie, ha messo a segno uno dei gol più belli della sua carriera. Non dentro al campo, ma nella vita: un gesto meraviglioso che sui social ha fatto scrivere ai tifosi delle squadre avversarie che è davvero un grande, a dispetto della rivalità sportiva.

Barcos, che ha vestito la maglia della Nazionale argentina per 4 volte, nei giorni scorsi ha fatto notizia non solo per aver vinto il campionato peruviano con l'Allianz Lima, ma anche per aver regalato assieme alla sua compagna un appartamento alla tata che si prende cura dei loro figli a Lima. "Ha 4 figli e viveva in una casa di legno. Quando abbiamo appreso la sua storia, abbiamo deciso di cercare un appartamento in modo che possa vivere come merita e avere una migliore qualità della vita. Grazie a Dio, ce l'abbiamo fatta", ha detto il giocatore parlando al programma radiofonico Las Voces del Fútbol.

Giuli Cunha, la moglie di Barcos, ha condiviso sul proprio profilo Instagram il giorno della sorpresa fatta alla tata: "Ti amo moltissimo Mari, molto, molto, molto! Grazie per essere così affettuosa con i nostri figli. Che tu possa essere molto felice!", ha scritto con una foto sul balcone della nuova casa, con sullo sfondo il paesaggio della capitale del Perù. A sua volta la tata ha ringraziato commossa la coppia dal cuore d'oro nei commenti al post: "Grazie mille, siete i migliori capi del mondo. Grazie per il mio bellissimo appartamento, è un sogno divenuto realtà. Dio vi benedica, vi amo tantissimo".

Non è la prima volta che Barcos compie un gesto così nobile. A metà del 2021 è stato incaricato di organizzare una lotteria di solidarietà per aiutare una ragazza brasiliana che aveva bisogno di raccogliere una grossa cifra per curare una malattia neurovascolare. Inoltre ha donato alla squadra femminile dell'Alianza Lima un altoparlante di grande qualità affinché possa utilizzarlo nei prepartita o in qualsiasi momento di svago. Ma l'attaccante argentino si è distinto anche in campo, segnando l'unico gol nei due match di finale del campionato peruviano contro lo Sporting Cristal. Con le lacrime agli occhi, El Pirata ha celebrato un nuovo titolo nella sua lunghissima carriera.