L’ex Milan Pellegrino sospeso dall’Independiente: è stato beccato a far festa su uno yacht Brutta disavventura per Pellegrino in Argentina: il difensore di proprietà del Milan è stato escluso dai convocati per punizione, dato che è comparso in un video virale che lo incastra a una festa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

L'avventura in Argentina di Marco Pellegrino procede con qualche intoppo. Il giocatore di proprietà del Milan è volato in Prestito all'Independiente ma non sta vivendo una situazione tanto tranquilla: la sua squadra lo ha sospeso almeno per la prossima partita perché è stato pizzicato a bordo di uno yacht con alcuni vip locali, in una festa non autorizzata che gli ha portato una punizione per comportamento indisciplinato.

Pellegrino sospeso dai convocati

Il difensore è tutt'ora di proprietà del Milan, ma in questa stagione gioca per l'Independiente in attesa di capire se il suo futuro sarà ancora in Europa. Di certo non giocherà la prossima partita, non per infortunio o qualifica ma per un comportamento inappropriato tenuto qualche giorno fa e riportato dai giornali scandalistici locali.

Pellegrino è finito nel mirino della critica per aver partecipato a una festa lo scorso weekend, quello dedicato alla sosta per le nazionali. Assieme al suo compagno di squadra Diego Tarzia è stato protagonista di un video diventato virale suo malgrado: i due calciatori erano a una festa di compleanno a bordo di uno yacht, in compagnia di una ex concorrente del Grande Fratello Argentina.

Secondo Tyc Sport all'Indipendiente il loro comportamento non sarebbe andato giù e sarebbero stati sospesi per la prossima partita di campionato per indisciplina. Il difensore di proprietà del Milan salterà sicuramente il Godoy Cruz e poi toccherà all'allenatore Julio Vaccari decidere quale sorte aspetta ai due. Pellegrino è in prestito secco dopo un anno trascorso con i rossoneri che adesso lo monitorano a distanza in attesa di averlo nuovamente a disposizione.

Lo scorso anno ha trascorso metà campionato in prestito alla Salernitana, poi è rientrato per partire di nuovo, ma di sicuro il comportamento tenuto in Argentina non farà felice il Milan che al momento non lo ha ancora coinvolto nei suoi piani per il futuro.