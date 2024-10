video suggerito

L'ex Inter Luigi Rocca morto a 61 anni: fatale un malore durante una partita

A cura di Marco Beltrami

Una partita di calcio tra amici si è rivelata fatale per Luigi Rocca. Il 61enne ex calciatore dell'Inter ha accusato un malore in campo e non si è più ripreso. I soccorsi si sono rivelati inutili, perché l'uomo è deceduto. Stando alle prime indiscrezioni Rocca sarebbe stato vittima di un arresto cardiaco. Uno shock per parenti, familiari e per i suoi compagni e avversari.

In realtà stando alle testimonianze riportate da libertà.it, Rocca avrebbe avvisato gli altri giocatori di un problema che lo ha portato poi ad accasciarsi al suolo. Ambulanza e auto medica sono arrivate sul posto, con gli addetti ai lavori che hanno iniziato ad operare le manovre per rianimare il 61enne. Niente da fare nonostante l'applicazione di un defibrillatore installato sul posto. Grazie all'elisoccorso i tempi sono stati accorciati ulteriormente, ma all'arrivo in ospedale i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Rocca.

Chi era Luigi Rocca, ex calciatore dell'Inter e allenatore

La carriera di Luigi Rocca è iniziata nelle Giovanili dell’Inter, club con cui ha fatto l’esordio tra i professionisti nel 1981. In un match di Coppa Uefa infatti prese il posto di Lele Oriali. Sempre con i nerazzurri collezionò la sua prima e unica presenza in Serie A, prima di scendere di categoria per mettere minuti importanti nelle gambe. Siena, Trento e Sanremese in C1, poi Taranto, Brindisi, Casertana, Piacenza, Siena e Fidenza.

Qui, poco più che trentenne, chiuse la sua carriera professionistica. Al suo attivo poi una carriera da allenatore con Piacenza, Codogno, Fanfulla, Fiorenzuola, Brembio, BettolaSpes, Carpenedolo e Marsaglia. Dopo il calcio, che non ha mai abbandonato del tutto, giocando partite nella sua Piacenza, Rocca aveva intrapreso anche un’altra attività, gestendo un’agenzia viaggi nella città dell’Emilia Romagna.