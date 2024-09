video suggerito

L’ex giocatore dell’Arsenal intercettato con 60 kg di droga in aeroporto: è accusato di contrabbando Jay Emmanuel-Thomas, promettente talento dell’Arsenal, è stato arrestato e interrogato dopo il ritrovamento di 700mila euro di cannabis all’interno di due valigie in aeroporto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

L'ex talento dell'Arsenal è finito dei guai per essere stato accusato di contrabbando dopo il ritrovamento di quasi 60 kg di cannabis all'interno del suo bagaglio all'aeroporto di Stanstead: Jay Emmanuel-Thomas, promessa della squadra inglese, è stato arrestato e interrogato dagli agenti della National Crime Agency e ora rischia grosso.

Arrestato con 60 kg di cannabis

La scoperta degli agenti di polizia dell'aeroporto è stata sconvolgente e si può vedere dalle immagini pubblicate. I bagagli del giocatore contenevano circa 60 kg di cannabis dal valore di oltre 700mila euro, praticamente un intero patrimonio diviso in due valige provenienti da Bangkok.

L'accusa mossa nei confronti di Emmanuel-Thomas è quella di contrabbando e per questo, dopo essere stato interrogato, è stato messo in custodia cautelare in attesa di comparire davanti al giudice al tribunale di Carlisle nei prossimi giorni per aver importato droga di Classe B.

L'attaccante ha scelto di non voler patteggiare, dato che nega qualsiasi coinvolgimento in un piano per importare droga nel Regno Unito. All'interno della stessa operazione sono state arrestate anche due donne che compariranno davanti alla pretura di Chelmsford il 1° ottobre.

Emmanuel-Thomas e il passato all'Arsenal

Attualmente l'attaccante gioca Greenock Morton in seconda serie scozzese, un ritorno in patria dopo l'esperienza in India, ma agli inizi della sua carriera era considerato un giocatore promettente. Ha mosso i primi passi nell'Academy dell'Arsenal dove ha giocato per dieci anni (dal 1998 al 2008) incantando tutti: Arsene Wenger, allenatore dell'epoca, lo aveva definito eccezionale per il suo grande talento e il fisico importante.

Con i Gunners in prima squadra ha trovato una sola presenza, in una sconfitta con il Chelsea per 2-0, ma da lì in poi la sua carriera non è decollata e si è svolta principalmente in diverse squadre della Championship.