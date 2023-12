L’ex compagno di Ronaldo non vuole credere che Cristiano lo abbia umiliato: “Ma no, sta scherzando” Fabio Paim, del quale Ronaldo aveva detto “e questo chi è”, continua a insistere che Cristiano è suo amico: “Così sta cercando di aiutarmi, la gente parla di me”.

Fabio Paim, ex compagno di Cristiano Ronaldo ai tempi dello Sporting, abbozza e prova a rigirare la pizza: non gli resta molto altro da fare, dopo che il 38enne campione portoghese lo ha umiliato con una frase che ha cancellato tutta la narrazione fatta da Paim. "E questo chi è?", aveva scritto Ronaldo su Instagram, commentando le ultime dichiarazioni di Fabio secondo il quale "con un'altra testa" avrebbe vinto lui uno dei Palloni d'Oro di Cristiano, invitando l'ex Real e Juve a "regalargliene uno dei suoi".

Fabio Paim giovanissimo ai tempi dello Sporting a Lisbona

Dotato di grande talento, Paim – di tre anni più giovane rispetto a Ronaldo – si è poi perso per strada, tra "donne, feste e alcol", come ha detto lui stesso, finendo anche arrestato nel 2019 per possesso di droga. Mentre la sua carriera arrancava, parallelamente quella del suo vecchio amico raggiungeva le vette delle Champions League e dei Palloni d'Oro. Del Paim grande promessa restavano solo parole lontane nel tempo attribuite allo stesso Ronaldo, che nel 2003 aveva detto di quel ragazzino delle giovanili: "Credete davvero che io sia bravo? Allora guardate giocare lui e ne riparliamo".

In quel momento Fabio aveva 15 anni, Cristiano 18: come sia andata a finire è sotto gli occhi di tutti. Ma quella vecchia frase di Ronaldo negli ultimi tempi è stata la pezza d'appoggio per far tornare Paim sotto i riflettori con dichiarazioni sempre improntate al fatto che tra lui e CR7 c'era un'affinità di talento e che solo per motivi extra calcistici il primo non è stato pari, se non meglio, rispetto al secondo. Evidentemente l'ultima battuta sul Pallone d'Oro che gli avrebbe dovuto regalare è stata troppo per Ronaldo: in quel "e questo chi cavolo è" c'è dentro il messaggio di chi vuole far capire che è arrivato il momento di mantenere le distanze.

Il commento di Cristiano Ronaldo con cui ha sistemato Paim

Tuttavia Fabio continua a insistere che Cristiano è suo amico: quel commento secondo lui sarebbe solo uno scherzo, anzi di più, un aiuto dato per riportare nuovamente l'ex calciatore in disgrazia sulla ribalta pubblica. "Non voglio dilungarmi – spiega Paim al Sun – ma non credo che quello che ha detto Cristiano fosse serio, era uno scherzo. Ma ha avuto un buon impatto: le persone parlano del nostro rapporto. Ronaldo mi sta aiutando, perché la gente parla di me. Giocavamo insieme, eravamo amici, non abbiamo nulla l'uno contro l'altro. Sono un grande tifoso di Ronaldo, va tutto bene. Ronaldo sta cercando di aiutarmi".

Paim va oltre e si inventa un prossimo incontro col suo vecchio amico: "Rivederlo dopo 20 anni? Penso che accadrà presto. Vista tutta questa attenzione, probabilmente ci incontreremo". Caro Fabio, non è sfiducia nei tuoi confronti, ma se vai fino a Riad – dove Cristiano gioca nell'Al Nassr – forse la porta te la apre. Forse…