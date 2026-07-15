Lewandowski e l’affronto agli americani appena arrivato a Chicago: “Ma perché lo chiamate soccer?”

Nella conferenza di presentazione a Chicago Lewandowski ha sorpreso tutti facendo un affronto agli americani che usano il termine soccer: “Non capisco perché lo chiamate così”

Robert Lewandowski si prepara per la sua prima esperienza nel calcio statunitense: dopo aver lasciato il Barcellona ha firmato per i Chicago Fire dove giocherà nella prossima stagione. È un mondo nuovo per l'attaccante polacco che nel corso della sua carriera ha vinto 33 titoli tra Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Barça. Una vita trascorsa nel calcio europeo, ma ora deve fare i conti con quello americano dove molte cose sono diverse, a partire dal nome.

Negli Stati Uniti questo sport viene chiamato soccer, mentre in quasi tutto il resto del mondo si una la parola football. Ed è questa la prima differenza che il polacco ha trovato nella conferenza stampa di presentazione dove prima di rispondere alle domande ha voluto fare questa precisazione, nel tentativo di modificare il vocabolario e chiedere qualche spiegazione ai giornalisti presenti che sono scoppiati a ridere.

Il dubbio di Lewandowski sul "soccer"

Il calcio negli Stati Uniti sta riscuotendo sempre più maggiore popolarità, soprattutto dovuta ai Mondiali, ma c'è una grande differenza nel vocabolario con il resto del mondo: per tutti lì è il soccer, una parola che proprio non va giù a Lewandowski che lo ha fatto notare nella sua prima conferenza stampa. È stato presentato ai Chicago Fire, dove giocherà nella prossima stagione, ed è subito andato dritto a un punto con un giornalista che gli ha fatto una domanda.

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Prima di rispondere l'attaccante polacco ha sorriso, sentendo quel termine per lui molto strano, e ha chiesto subito una precisazione per soddisfare la sua curiosità: "Non capisco perché lo chiamate soccer e non calcio, però va bene". Tutti in sala stampa sono scoppiati a ridere davanti alla battuta di Lewandkwski che potrebbe anche cambiare il nome di definire questo sport, almeno per i tifosi di Chicago.