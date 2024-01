L’esordio di Bonucci con il Fenerbahce è un successo: entra dalla panchina e diventa già leader Entrato nella mischia al 38′, Bonucci ha già catturato i tifosi del Fenerbahce con leadership e personalità: com’è andato l’esordio del difensore ex Juve in Turchia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Leonardo Bonucci non poteva desiderare un esordio migliore con il Fenerbahce, la squadra che lo ha voluto fortemente per la seconda parte di questa stagione. Il difensore è arrivato in Turchia dopo sei mesi difficili all'Union Berlino, ma la nuova avventura è partita subito con il piede giusto.

L'ex giocatore della Juve, arrivato nella nuova città soltanto qualche giorno fa con l'appoggio di Edin Dzeko, è partito dalla panchina nella partita contro il Gaziantep ma è comunque riuscito a lasciare il segno: l'allenatore lo ha buttato nella mischia al 38′, schierandolo al centro della difesa dopo l'infortunio di Aziz, e il suo impatto è stato subito straordinario.

Non ha avuto bisogno di un periodo d'ambientamento, ma si è caricato subito sulle spalle tutto il reparto con grande personalità. Proprio come ai tempi della Juventus, Bonucci è diventato subito uno dei leader del Fenerbahce, un punto di riferimento per i compagni e anche un uomo spogliatoio. Dopo il fischio finale ha cercato di calmare il nervosismo di un compagno, come se fosse uno dei veterani del club.

Il debutto poi gli ha regalato anche la vittoria, una gioia che con l'Union Berlino stentava ad arrivare. Dzeko ha sbagliato un calcio di rigore, ma ci ha pensato Kahveci a sigillare il risultato sull'1-0 he ha permesso alla squadra di laurearsi come campione d'inverno.

E subito dopo la fine della gara Bonucci è stato anche coinvolto nei festeggiamenti assieme ai tifosi che lo hanno subito accolto benissimo. Il difensore è andato sotto la curva applaudendo e ricevendo in cambio tutta l'ondata d'affetto che gli era un po' mancata in questi mesi.

Insieme hanno celebrato la vittoria fondamentale per poter sognare il trionfo in questo campionato sui rivali del Galatasaray: può essere l'inizio di una grande avventura che porterà il difensore verso Euro 2024, tappa fondamentale per lui e grande obiettivo per la sua carriera che sembrava aver preso una triste piega in Germania.