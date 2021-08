Lesione al flessore per Kessié, l’infortunio preoccupa il Milan: i tempi di recupero Brutte notizie per il Milan. Nelle ultime ore è stata riscontrata una lesione al flessore per Franck Kessié, che dopo l’allenamento di ieri ha sentito dolore e questa mattina ha svolto gli esami strumentali. Adesso bisogna stabilire i tempi di recupero del centrocampista ivoriano e non è detto che non possano esserci delle valutazioni sul mercato.

A cura di Vito Lamorte

Il weekend di Ferragosto non inizia nel migliore dei modi per il Milan. Il club rossonero deve fare i conti con l'infortunio di Franck Kessié, da poco rientrato a Milanello dopo i Giochi Olimpici con la sua nazionale.Il centrocampista ivoriano dopo l’allenamento di ieri ha sentito dolore e questa mattina ha svolto gli esami strumentali: secondo quanto riportato da Sky Sport 24 c'è una lesione al flessore ma non si sa ancora di che grado e, di conseguenza, è difficile fare delle valutazioni sui tempi di recupero ma Kessié rischia di dover restare fuori almeno un mese.

Si tratta di un infortunio importante per il Diavolo, che aveva ritrovato il perno del suo centrocampo in vista dell'inizio della stagione ma ora dovrà fare delle attente, e veloci, valutazioni sia sulla rosa che sul mercato. In questo momento Stefano Pioli ha solo Ismael Bennacer e Sandro Tonali a centrocampo, visto che Tommaso Pobega è in uscita: per questo motivo il Milan potrebbe intervenire sul mercato nei prossimi giorni considerando l'assenza attuale del centrocampista e che a gennaio di sarà la Coppa d’Africa, e in quel caso i rossoneri perderanno sia Kessié che Bennacer. Paolo Maldini e Ricky Massara potrebbe chiudere Florenzi nelle prossime ore ma non è detto che possa essere l'unico acquisto di questa ultima parte di sessione estiva per il Diavolo.

Nel frattempo continuano le trattative legate al rinnovo con il club di via Aldo Rossi di Franck Kessié: l’ivoriano ha il contratto in scadenza nel 2022 e ha già manifestato la volontà di restare rossonero, ma al momento non è ancora arrivata la firma per il prolungamento. L’intesa di massima tra le parti ci sarebbe già trovata e ogni giorno potrebbe essere quello giusto per la fumata bianca: il numero 79 rossonero dovrebbe ritrovarsi con un aumento dell’ingaggio importante, che lo porterà a percepire 6 milioni a stagione con bonus che gli farebbero toccare i 7 milioni.