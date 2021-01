L'addio di Leo Messi al Barcellona sembra più vicino. Alla corsa all'acquisto dell'argentino si iscrive ufficialmente il Paris Saint Germain che rompe già gli indugi e per bocca di Leonardo, uomo mercato del Paris, fa capire di poter acquistare Messi, che in estate potrebbe cambiare casacca e giocare con il club francese. Le parole che ha detto, a France Football, il dirigente brasiliano sono chiare. Il Psg lancia la sfida al Manchester City:

Grandi giocatori come lui saranno sempre nella lista del Psg, ma non è né il momento di parlarne né di sognare. Ma siamo seduti al grande tavolo di quelli che seguono da vicino la questione. Non ci siamo ancora seduti ma la nostra sedia è prenotata. Quattro mesi nel calcio sono un'eternità, soprattutto in questo momento.

Leonardo parla del futuro di Neymar e Mbappé

Neymar e Mbappé sono le stelle del Paris Saint Germain da quattro stagioni, potrebbero formare un tridente eccezionale con Leo Messi, forse il migliore della storia del calcio. Ma non è detto che il tridente si formi con l'arrivo dell'argentino. Mbappé è un obiettivo di mercato del Real Madrid, che da tempo pensa al giocatore francese. Leonardo nella stessa intervista ha dichiarato che chi vuole rimanere con il Paris Saint Germain lo farà, ma il club non pregherà nessuno, chi ha intenzione di cambiare aria non verrà trattenuto, e questo vale anche per i grandi Neymar e Mbappé: