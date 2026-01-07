Leo Messi svela cosa aggiunge al vino: “Così mi fa effetto subito”. C’è una spiegazione scientifica

Leo Messi ammette senza problemi quello che è un paradosso: mentre collabora con una cantina svizzera-italiana per produrre vini associati al suo nome di gran pregio, dal prezzo anche superiore ai 100 euro a bottiglia e che gli esperti di tutto il mondo recensiscono con punteggi alti (come il suo Syrah siciliano), il 38enne fuoriclasse argentino svela che nel privato fa abitualmente qualcosa che un vero appassionato di vini aborrirebbe: ‘allungarlo' con altro. Messi ha un ‘comfort drink' che lo fa stare bene e a suo dire "gli fa effetto subito": vino diluito con la Sprite, la nota bevanda gassata analcolica al gusto di limone.

Vino con Sprite, il drink preferito da Leo Messi

Messi magari avrà festeggiato così, con la sua bibita preferita fatta in casa, lo storico primo titolo di Major League vinto dall'Inter Miami. Ne ha parlato nella recente intervista a ‘Luzu TV': "Mi piace il vino, ma se non mi piace, prendo il mio solito: vino con Sprite. Così mi fa effetto subito!". Il campione del mondo ha spiegato che questa miscela è ideale per lui, soprattutto sotto il sole cocente di Miami, perché lo aiuta a rilassarsi.

Leo Messi col vino cui ha associato il suo nome

Perché Messi dice che il mix "fa effetto subito": la spiegazione scientifica

Peraltro l'affermazione di Messi circa un "effetto" più rapido dell'alcol su di lui, proprio grazie al mix con la Sprite, è assolutamente corretta e ha un fondamento scientifico. Il meccanismo è innescato dall'anidride carbonica: le bollicine della Sprite aumentano la pressione nello stomaco, accelerando il passaggio dell'alcol verso l'intestino tenue, dove viene assorbito nel sangue molto più velocemente rispetto a un vino normale. E poi c'è la questione della quantità: essendo dolce e fresco, si tende a berne di più e più velocemente rispetto a un bicchiere di vino puro, che è più corposo e complesso. A parità di alcol ingerito, non fa comunque ubriacare "di più", ma l'effetto arriva prima e più intenso all'inizio.

Oltre alla rapidità di assorbimento, non succede nulla di strano: è semplicemente un modo per rendere un vino (magari più economico, ma sicuramente non è il caso del ricchissimo calciatore argentino) più gradevole oppure per trasformare una bevanda impegnativa in un drink dissetante da bere sotto il sole. Peraltro il mix di vino e Sprite (o genericamente gazzosa) è un cocktail che non ha inventato Messi: in Spagna è conosciuto col nome di ‘Tinto de Verano', ovvero il vino dell'estate, alternativa più semplice e leggera alla Sangria.