Leo Messi racconta la sua unica ossessione fuori dal campo: “Devo sapere dove si trovano le cose”

Un Leo Messi così non si era mai visto: l'argentino ha messo da parte la sua timidezza e si è raccontato a cuore aperto in una lunghissima intervista in cui il calcio ha fatto solamente da contorno. ha fatto entrare i tifosi nella sua vita, rivelando per la prima volta tutte le cose che gli piacciono e il suo modo di vivere lontano dai riflettori. La Pulce sta chiudendo la sua carriera all'Inter Miami e si dedica alla sua famiglia, formata dalla moglie Antonela e dai tre figli, Thiago, Mateo e Ciro.

Davanti alle telecamere di Luzu TV il giocatore si è esposto sulla sua vita privata rivelando alcuni dettagli inediti della sua personalità. Spinto dalle domande dei due conduttori Messi ha raccontato di essere davvero ossessionato dall'ordine, al punto da essere rimproverato da sua moglie che è il suo esatto opposto. Prepara tutto in tempo, gestisce personalmente tutte le divise per l'allenamento e non ama che gli altri badino alle sue cose.

L'ossessione per l'ordine di Messi

Ognuno ha le sue abitudini e la Pulce ha raccontato la particolarità della sua routine quotidiana, scandita dall'ordine sotto ogni punto di vista. Ama tenere le cose al proprio posto e questo gli ha causato qualche problema con la moglie all'inizio della relazione: "Antonela mi rimprovera sempre per l'ordine, ma io sono sempre stato ossessionato dall'ordine. All'inizio l'avevo cambiata… Lei era un disastro e io ero molto molto ordinato. Ora siamo più o meno allo stesso livello".

Fuori dal campo Messi è una persona estremamente ordinata, una caratteristiche che influisce anche sul modo che ha di preparare le partite. Sistema accuratamente le divise dell'allenamento la sera prima e non ama che altre persone mettano le mani sulle sue cose, un aspetto che ha in comune con due dei suoi tre figli: "Sono il tipo di persona che prepara i vestiti il giorno prima per l'allenamento, che mette tutto al suo posto. Inoltre non mi piace che le persone tocchino le mie cose. Devo sapere esattamente dove si trova ogni cosa. Thiago è proprio come me. Anche Ciro, per molti versi".

Messi ha raccontato della sua vita privata in una lunga intervista

Messi confessa la sua stranezza

L'argentino sa bene che certi aspetti della sua vita risuonano strani per tanti tifosi e non ha paura ad ammetterlo: "Sono più strano della me**a. Mi piace molto stare da solo. Il casino a casa con i tre bambini che corrono dappertutto finisce per saturarmi e mi piace un momento di solitudine". Messi si ritaglia dei momenti di silenzio e di solitudine per fare le cose che più lo appassionano, come guardare le partite in TV o godersi la sua serie preferita senza avere troppa confusione intorno, godendosi tutti i momenti di solitudine.