Lens-Inter dove vederla in diretta TV e live streaming: orario dell’amichevole di oggi L’Inter di Simone Inzaghi oggi affronterà il Lens per terza amichevole della pre-season 2022-2023. Si gioca in Francia alle 18:30. La partita Inter-Lens sarà trasmessa in diretta TV e streaming gratis su Sportitalia e su Dazn per gli abbonati.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter continua la preparazione in vista dell'esordio nel campionato di Serie A 2022-2023 in casa del Lecce. I nerazzurri di Simone Inzaghi oggi affronteranno i francesi del Lens nella terza amichevole della pre-season. La partita Inter-Lens si gioca alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta TV e in streaming gratis da Sportitalia. Gli abbonati potranno seguire la partita anche su DAZN.

I nerazzurri scendono in campo per la terza partita ufficiale dopo la vittoria contro il Lugano e il pareggio contro il Monaco.

In casa del Lens l'Inter dovrebbe riproporre il collaudato 3-5-2 con Handanovic tra i pali, D'Ambrosio, de Vrij e Bastoni in difesa; Dumfries e Lazaro sulle corsie laterali con Barella, Brozovic e Calhanoglu a fare gioco in mezzo al campo e pronti ad innescare il tandem offensivo formato da Lukaku e Lautaro.

Partita: Lens-Inter

Data: sabato 23 luglio 2022

Orario: 18:30

Canale: SportItalia, DAZN

Streaming: sportitalia.it, DAZN

Lens-Inter oggi, dove vederla in diretta TV e live streaming

Dove è possibile vedere Lens-Inter? La terza amichevole estiva della squadra di Simone Inzaghi sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SportItalia, al canale 60 del DTT; e su DAZN, grazie ad una Smart TV con l’app oppure una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini e il commento tecnico di Dario Marcolin.

Il match si potrà seguire anche in streaming a pagamento su DAZN e gratuitamente sul sito di Sportitalia e dall'app di Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android, e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv.

Le prossime amichevoli dell'Inter: il calendario delle partite

L’incontro tra i nerazzurri e il Lens-Inter si disputerà oggi, sabato 23 luglio, allo stadio Bollaert-Delelis ed è il secondo di quattro impegni internazionali che vedranno protagonista la squadra di Simone Inzaghi: dopo la trasferta in Francia l'Inter, a distanza di una settimana, affronterà l'Olympique Lione al Manuzzi di Cesena prima dell'ultimo impegno prima dell'inizio della stagione contro il Villarreal a Pescara il 6 agosto.

23/07/2022 Lens-Inter

30/07/2022 Inter-Lione

6/08/2022 Inter-Villarreal