L’Empoli elimina il Torino dalla Coppa Italia e si regala il derby con la Fiorentina: decisivo Haas L’Empoli batte 2-1 il Torino e si qualifica agli ottavi di finale della Coppa Italia 2024-2025 dove affronterà la Fiorentina: decisivi i gol di Ekong e Haas che rendono inutile il momentaneo pareggio siglato da Adams. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Michele Mazzeo

L'Empoli espugna lo Stadio Olimpico Grande Torino nel match dei sedicesimi di finale della Coppa Italia 2024-2025 che metteva di fronte le due squadre che hanno cominciato meglio la stagione e che, seppur scese in campo con due formazioni farcite di riserve, hanno confermato le aspettative almeno per quel che riguarda l'intensità. Prima sconfitta stagionale invece per il Torino di Paolo Vanoli, capolista in solitaria a sorpresa della Serie A dopo le prime cinque giornate, che dice dunque addio alla Coppa Italia.

Il primo gol italiano del 22enne Emmanuel Ekong, siglato con una deviazione aerea sporca anticipando il poco reattivo Walukiewicz che ha sorpreso Milinkovic-Savic, e la rete finale di Haas fissano infatti il punteggio sul 2-1 finale che permette agli uomini di Roberto D'Aversa di qualificarsi agli ottavi e regalarsi dunque il derby toscano con la Fiorentina di Palladino.

Un K.O. arrivato al termine di un match in cui i granata, dopo una prima frazione sottotono, con l'ingresso in campo di due dei titolarissimi come Duvan Zapata e Samuele Ricci ha alzato il proprio rendimento offensivo alla ricerca di un pareggio arrivato poi sugli sviluppi di un calcio d'angolo con il colpo di testa di Che Adams al termine di un'azione che ha visto protagonista proprio i due big entrati dalla panchina con il cross di Ricci e il movimento di Zapata che ha costretto un difensore avversario a spizzare la palla per anticiparlo facendola finire proprio sulla testa dello scozzese che ha così battuto il giovanissimo Jacopo Seghetti siglando la rete dell'1-1 ad un quarto d'ora dal novantesimo.

Un gol che ha dato ulteriore linfa al Torino che nel finale è andato più volte vicinissimo alla rete che avrebbe evitato che fosse la lotteria dei calci di rigore (da quest'anno non sono più previsti i tempi supplementari in caso di risultato in parità allo scadere del tempo regolamentare) a decidere il passaggio del turno trovando però un Seghetti in grande serata sulla propria strada (pazzesca la parata sul colpo di testa di Maripan deviata da Viti). E per i granata allo scadere arriva la beffa con Haas che deposita in rete un pallone vagante in area granata sugli sviluppi di un calcio d'angolo segnando il gol del definitivo 2-1 che condanna il Toro all'eliminazione e permette invece all'Empoli di proseguire il proprio cammino nella competizione.