A Milano oggi si è tenuta l'assemblea della Lega di Serie A che avrebbe dovuto decidere sulla trattativa con i fondi ma che ha rinviato la questione alla prossima assemblea, in programma giovedì 11 febbraio. I club dovevano pronunciarsi sull'offerta del consorzio Cvc-Advent-Fsi. Mentre venerdì si terranno le trattative private per il bando sui diritti televisivi.

I punti in discussione in assemblea

Il presidente Paolo Dal Pino ha spiegato quale sarà adesso il percorso dell'assemblea di lega che finora non è riuscita a trovare l'accordo su due punti fondamentali:

La nostra assemblea aveva deciso all'unanimità di percorrere il cammino della media company e ritenuto che la partnership con un fondo potesse garantire la stabilità, finanziaria e non solo finanziaria. Oggi c'era l'approvazione del term sheet, più importante della distribuzione, su cui c'è un sostanziale accordo di massima: ci sono due punti che non trovano accordo con la controparte e quindi abbiamo deciso di rinviare questo tema alla prossima assemblea, per negoziare coi fondi questi due punti aperti che vogliamo risolvere.

La clausola della Superlega

Il presidente di Lega in conferenza stampa ha ribadito che il rinvio non rappresenta un problema e ha confermato che la prossima settimana con maggiore lucidità verrà trovata la quadra: "Il rinvio non è assolutamente una sconfitta, ci rivedremo giovedì prossimo. D’altronde, serve molta lucidità, molta freddezza, questa è una decisione corposa e deve essere presa con un consenso allargatissimo, unanime, senza forzare nulla". Infine Paolo Dal Pino ha parlato anche della clausola della Superlega e ha smentito della sua esistenza: "No, non abbiamo mai parlato di clausola Superlega".