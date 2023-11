Lecce-Milan dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Lecce e Milan a caccia di una vittoria dopo i ko contro Roma e Udinese: la partita, valida per la 12ª giornata di Serie A, si gioca oggi alle 15:00, diretta TV e streaming su Dazn. Pioli senza Pulisic, chance a Chukwueze; D’aversa con Strefezza nel tridente con Banda e Krstovic.

Il Lecce ospita il Milan oggi, sabato 11 novembre, alle ore 15:00 nella partita valida per la 12ª giornata di Serie A: i salentini vogliono tornare alla vittoria dopo i due ko contro Torino e Roma; i rossoneri a caccia di punti per non allontanarsi dall'Inter capolista e aumentare il distacco sulle inseguitrici. Si gioca al Via del mare, diretta TV e streaming in esclusiva su Dazn.

Il Milan di Pioli ritrova la fiducia dopo la vittoria sul PSG in Champions: i rossoneri vogliono tornare al successo anche in Serie A dopo i due ko con Juve e Udinese e il pari con il Napoli. Lecce reduce dalla sconfitta contro il Torino e contro la Roma – in rimonta – con i salentini intenzionati a consolidare una posizione di classifica ‘tranquilla' rispetto alla bagarre in zona retrocessione. Lecce e Milan si sono affrontate già 41 volte in tutte le competizioni, il bilancio è nettamente a favore dei rossoneri: 25 vittorie, 14 pareggi, 2 sconfitte.

Le probabili formazioni di Lecce-Milan. Il tecnico dei pugliesi, D'Aversa, ha già pronto Strefezza da schierare al posto di Almqvist (problema muscolare) nel tridente composto da Banda e Krstovic. Tra le fila dei rossoneri non ci sarà Pulisic (affaticamento muscolare) uscito malconcio dalla gara di Champions, sarà sostituito da Chukwueze che affiancherà in avanti Leao e Giroud, entrambi protagonisti e a segno contro il Psg.

Partita: Lecce-Milan

Quando si gioca: sabato 11 novembre 2023

Orario: 15:00

Dove si gioca: Via del Mare, Lecce

Canale TV: Dazn, Zona Dazn (Sky)

Diretta streaming: Dazn

Competizione: Serie A, 12ª giornata

Dove vedere Lecce-Milan in diretta tv su Sky o Dazn

Lecce-Milan sarà trasmessa solo su Dazn, in diretta tv e in esclusiva per gli abbonati. Per gli abbonati a Sky che hanno attivato il servizio, invece, l'incontro sarà visibile sul canale 214, Zona Dazn. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Riccardo Mancini, commento tecnico di Fabio Bazzani.

Lecce-Milan, dove vederla in streaming

Anche la diretta streaming della partita Lecce-Milan sarà a trasmessa in esclusiva da Dazn per gli abbonati, che potranno seguirla utilizzando i consueti dispositivi. Non ci sarà possibilità di vederla altrove, né attraverso la app di Sky Go né su NOW.

Le probabili formazioni di Lecce-Milan

Lecce è la più classica trappola piazzata sul cammino del Milan, alle prese con le fatiche di Coppa. Pioli può contare su Loftus-Cheek (determinante per gli equilibri in mediana come mostrato contro il Psg) ma in avanti deve rinunciare a Pulisic (pronto Chukwueze). Strefezza per Almqvist è la mossa di D'Aversa per conservare il tridente anche contro i rossoneri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Blin; Strefezza, Krstovic, Banda. Allenatore: Roberto D'Aversa.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.