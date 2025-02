video suggerito

Leao pronto a trascinare il Milan col Feyenoord: "Le critiche? Da chi non ha mai giocato a calcio" Rafa Leao è chiamato ad una partita perfetta per trascinare il Milan e ribaltare la sconfitta dell'andata contro il Feyenoord. Scelto titolare da Conceiçao, a pochi istanti prima del fischio d'inizio si è tolto anche qualche sassolino di fronte alle recenti critiche: "Ascolto solo Ibra, sa cosa significa giocare"

A cura di Alessio Pediglieri

Rafa Leao è stato scelto da Conceiçao per lo schieramento titolare del Milan contro il Feyenoord, all'interno dei cosiddetti "Fab4" che il tecnico rilancia dal primo minuto per dare la massima qualità in campo contro gli olandesi e ribaltare la sconfitta dell'andata. Obiettivo approdare ad ogni costo agli ottavi di finale e per farlo servirà una gara da protagonista anche da parte del portoghese, sempre al centro delle critiche. Alle quali fa spallucce, a pochi minuti prima del calcio d'inizio del match a San Siro: "Le parole di Ibra mi sono utili, nel bene e nel male. Sa cosa dice. Le critiche? Sento parlare tanto persone che alla fine non hanno mai giocato a calcio…"

Leao, insieme a Joao Felix, Pulisic e Gimenez, avrà il compito di trascinare il Milan nella notte Champions di San Siro per ribaltare il risultato dell'andata a Rotterdam dove ha pagato pegno e prendersi la qualificazione agli ottavi di finale senza se e senza ma. Il portoghese è sotto la lente di ingrandimento, da lui ci si attende la partita perfetta che possa trascinare i colori rossoneri avanti e le critiche lontano: "Ibra mi dice sempre le cose come stanno, quando vado bene e quando non vado bene" ha spiegato nel prepartita a Sky. "E' una persona molto importante per me, mi ha aiutato tanto. Le sue parole sono importanti perché lui ha giocato, sa cosa significa. Le critiche? Spesso invece sento commenti da persone che alla fine non hanno mai giocato a calcio".

Le parole di Ibra su Leao: "E' lui che spiega come giocare a voi"

Ma cosa aveva detto Ibrahimovic proprio su Rafa Leao? Le parole cui si riferisce il portoghese sono quelle rilasciate dallo svedese in conferenza di vigilia della gara con il Feyenoord quando gli erano state rivolte domande precise sull'attaccante: "È fantastico, tutti parlano di Leao, tutti chiedono di dirgli come giocare" aveva sottolineato sarcastico Ibra. "Per noi è uno dei migliori al mondo: come gli spieghi come deve giocare? Lui lo sa… per questo è uno dei migliori al mondo. Poi puoi indirizzarlo tatticamente, ma non gli puoi di certo spiegare come deve giocare, ma è lui che ti spiega come deve giocare. È il motivo per cui è al Milan ed è uno dei migliori al mondo: non preoccupatevi, lui sa cosa fare con la palla o no.”