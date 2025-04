video suggerito

Leao fermato per un fuorigioco inesistente, era nella sua metacampo: è un errore gravissimo Leao fermato per un fuorigioco inesistente poco dopo la mezz'ora di gioco del primo tempo di Milan-Atalanta, era nella sua metacampo: è un errore gravissimo dal punto di vista tecnico per gli arbitri della partita di San Siro.

A cura di Vito Lamorte

Il Milan ha perso in casa contro l'Atalanta ma a far discutere, a distanza di ore dal fischio finale, è l'arbitraggio di Marco Piccinini e alcune scelte nel corso del match dello stadio Giuseppe Meazza. Quella più eclatante riguarda un fuorigioco fischiato a Rafael Leao poco dopo la mezz'ora del primo tempo.

Il calciatore portoghese è stato fermato per posizione irregolare ma il numero 10 del Diavolo era partito nella sua metacampo, senza oltrepassare la linea mediana: un episodio grave dal punto di vista tecnico per gli arbitri della partita di San Siro perché non c’è offside nella propria metacampo.

Leao parte dalla sua metacampo e viene fermato per fuorigioco: è un errore incredibile

Durante Milan-Atalanta abbiamo assistito ad uno degli errori arbitrali più clamorosi degli ultimi anni per quanto riguarda le segnalazioni dei fuorigioco. L'arbitro Piccinini ha fermato un'azione promettente al minuto 30′ con Rafael Leao scattato in contropiede solitario partendo prima della linea di centrocampo ma l’assistente Zingarelli ha ravvisato una posizione irregolare del numero 10 su passaggio in profondità di Reijnders.

Il giocatore portoghese, che era stato rimontato infine da Bellanova, era partito in posizione regolare perché era nella propria metà campo al momento del passaggio del compagno: una chiamata errata e un errore gravissimo, che ha bloccato un'azione pericolosa del Milan.

In merito all'intervento del VAR: se fosse stato falloso l’intervento di Bellanova, l'arbitro al video avrebbe potuto richiamare al monitor il direttore di gara e, essendo una chiara situazione di DOGSO, avvisare sull’errore fatto nella valutazione della posizione di fuorigioco. Così non è stato e l'azione è stata fermata per un offside che non esiste mai nel gioco del calcio. Un errore molto grave.