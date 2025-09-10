Serie A
Leao conferma l’infortunio, salta Milan-Bologna: “Inutile prendere rischi”. I tempi di recupero

Rafa Leao ha parlato del suo infortunio al polpaccio che gli impedisce l’esordio in campionato con il Milan di Allegri: “La lesione non permette di correre rischi”. Per lui niente sfida contro il Bologna di domenica. Il rientro slitta non prima del 20 settembre, quando si giocherà Udinese-Milan.
A cura di Alessio Pediglieri
Immagine

Rafael Leao ha tolto qualsiasi possibilità di vederlo in campo, o almeno a disposizione di Max Allegri per la gara di campionato di domenica 13 settembre, quando il Milan sfiderà a San Siro il Bologna. L'esterno rossonero lo ha confermato mercoledì sera, a margine del Gentleman Fair Play, sottolineando le proprie condizioni che gli impediranno di esordire in questa stagione: "La lesione non permette di correre rischi".

Leao infortunato: il debutto nel Milan di Allegri è ancora rimandato

Il debutto ufficiale nel Milan di Allegri è rimandato ancora per Rafa Leao, tra i più attesi dei giocatori reduci dalla scorsa disastrosa stagione: l'esterno offensivo ha saltato già le due gare pre-pausa per le Nazionali e non ci sarà nemmeno al rientro quando per il 3° turno di Serie A il Milan ritornerà a San Siro di fronte al proprio pubblico per sfidare il Bologna e cancellare l'onta della sconfitta interna con la Cremonese.

Leao, niente Milan-Bologna: "Non si possono prendere rischi"

"L'infortunio? Stiamo lavorando per tornare al più presto possibile" ha spiegato direttamente Leao in occasione del Gentleman Fair Play, "ma è una lesione per la quale non si possono prendere rischi". Quindi, nessuna possibilità di rientrare nemmeno tra i convocati. Il portoghese proseguirà la sua preparazione a parte, allenandosi con calma in attesa di capire quali saranno i reali tempi di recupero per rimettersi a disposizione di Allegri, pronto a seguire le direttive del tecnico: "Io sono pronto per giocare da punta o come esterno, il mister ha una grande esperienza. Se vuole che giochi da centravanti,  non c'è problema: è una posizione che conosco bene".

Infortunio Leao, quando e come si è infortunato: fatale il gol al Bari

Dunque, quando tornerà in campo Rafa Leao? L'infortunio è stato rimediato il 7 agosto, durante la partita di Coppa Italia Milan–Bari a San Siro. Leão ha segnato di testa al 14° minuto, ma al momento della ricaduta ha avvertito un dolore al polpaccio destro e pochi istanti è stato sostituito da Gimenez. Gli esami hanno poi evidenziato un'elongazione al polpaccio, un problema muscolare di entità moderata ma che richiede prudenza per evitare fastidiose ricadute.

Quando rientra Leao dall'infortunio e quali partite salta con il Milan

Leao non ha potuto giocare contro Cremonese e Lecce in campionato con il Milan e non ha potuto rispondere alla convocazione del Portogallo per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Ma il suo stop si protrarrà ancora: salta anche Milan-Bologna di domenica 13 settembre. Il possibile rientro potrebbe essere per il 20 settembre quando il Milan sarà impegnato nella trasferta di Udine.

Serie A
Calcio
Milan
