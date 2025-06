Le squadre del Mondiale per Club giocheranno con temperature impossibili: previsti oltre 30 gradi

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

C'è un problema che non può essere controllato in vista del Mondiale del Club: molte delle squadre partecipanti dovranno scendere in campo con un clima torrido che non migliorerà neanche nelle ore serali, come spiegato dal Servizio Meteorologico Nazionale statunitense. Un fattore che inciderà parecchio sulle prestazioni dei giocatori, chiamati a uno sforzo ulteriore dopo la fine di una stagione già lunghissima.

Il Guardian pone l'accento sulle condizioni climatiche in gran parte degli Stati Uniti, a cominciare da Miami e Los Angeles che ospiteranno gran parte delle gare della fase a gironi. L'Inter Miami di Leo Messi ad esempio potrebbe giocare con oltre 30º e un'umidità pari al 65%, accompagnata da temporali che potrebbero aggravare ulteriormente la situazione.

Clima torrido per il Mondiale per Club

Nessuno può controllarlo, eppure sarà un fattore fondamentale contro il quale le squadre dovranno organizzarsi. Il caldo inciderà molto sulla gestione dei giocatori durante le competizione, dato che 35 delle 63 partite in programma si giocheranno prima delle ore 17:00: questo vuol dire che tante gare saranno soggette a temperature torride, con un altissimo tasso di umidità e talvolta anche temporali travolgenti, per i quali molti degli stadi coinvolti non sono attrezzati.

Non tutti hanno il tetto estraibile e alcuni non hanno neanche una copertura parziale per proteggere giocatori e tifosi dalle intemperie. Nelle città di Miami e Los Angeles ci saranno picchi di 32º, ma anche chi non gioca il pomeriggio dovrà vedersela con temperature soffocanti. Nei prossimi giorni alle ore 21:00 sono previsti circa 27º e le normative FIFA non prevedono grandi cambiamenti in fatto di caldo: l'unica regola è quella di inserire un cooling break quando si superano i 32º, la classica pausa per permettere ai giocatori di idratarsi e raffrescarsi.