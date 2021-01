Al Mapei Stadium di Reggio Emilia verrà assegnata la Supercoppa Italiana 2020 e a contendersela saranno Juventus e Napoli. I bianconeri hanno vinto lo Scudetto per il nono anno consecutivo e vogliono il trofeo dopo la finale persa lo scorso anno contro la Lazio mentre gli azzurri hanno vinto la loro Coppa Italia numero sei e si sono conquistati il diritto di giocare questo trofeo. Si tratta del quarto confronto in questa manifestazione tra i due club, con il bilancio a favore dei partenopei (2-1). Momenti molto diversi per le due squadre: i ragazzi di Andrea Pirlo hanno perso malamente a San Siro contro l'Inter, mentre il Napoli di Rino Gattuso ha schiantato per 6-0 la Fiorentina.

I bianconeri non recuperano Cuadrado, de Ligt e Alex Sandro, ancora positivi al Covid-19, e la difesa sarà ancora formata da Bonucci, Chiellini e Danilo. Non convocato Demiral. Bernardeschi dovrebbe essere la novità sulla corsia sinistra, con Arthur e McKennie favoriti su Rabiot e Ramsey al fianco di Bentancur in mezzo al campo e Chiesa sulla corsia destra. In attacco Kulusevski dovrebbe partire dal 1′ al fianco di Cristiano Ronaldo.

I partenopei recuperano Petagna, che ha recuperato dal problema al polpaccio, ma dovranno fare a meno di Fabian Ruiz, positivo al Coronavirus. Rientra Di Lorenzo, dopo la squalifica in campionato nell'ultimo turno; e a completare la difesa ci saranno Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo confermata la coppia Demme-Bakayoko e a supporto dell'unica punta ci saranno Lozano, Zielinski e Insigne. Panchina per Dries Mertens, che ancora non è al meglio e sta recuperando dal problema alla caviglia sinistra.

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Bernardeschi, Arthur, Bentancur, McKennie, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Allenatore: Gattuso.