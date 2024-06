Le prime parole di Antonio Conte da allenatore del Napoli in un messaggio audio: tifosi impazziti Antonio Conte è diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Dopo l’annuncio del club, e del presidente De Laurentiis, dal canale broadcast del Napoli su Instagram arriva un messaggio audio da parte dello stesso tecnico salentino. La sua voce fa impazzire i tifosi azzurri: “Forza Napoli”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

"Ciao ragazzi sono Antonio Conte, non vedo l'ora di iniziare questa avventura da nuovo allenatore del Napoli. Quanto prima non vedo l'ora di condividere la nostra passione. Un abbraccio e forza Napoli". È il saluto del tecnico salentino scandito con la sua voce sul canale broadcast del Napoli su Instagram. In questo modo Conte inizia ufficialmente l'avventura sulla panchina azzurra dopo l'annuncio di questa mattina da parte del presidente Aurelio De Laurentiis e del club sui propri canali. Parole semplice ma che hanno fatto impazzire il popolo partenopeo.

La voce di Conte che ha fatto impazzire i tifosi azzurri

Quel "forza Napoli" pronunciato da uno degli allenatori più vincenti, soprattutto in Italia, ha riacceso in un attimo la fiamma nel cuore dei sostenitori azzurri dopo l'ultima stagione a dir poco deludente. Il tecnico sta ricambiando questo affetto travolgente da parte del popolo partenopeo condividendo le tante story dei tifosi su Instagram in cui è stato taggato. Tutte con un sottofondo di musica neomelodica che rendono l'idea di quanto Conte sia entusiasta in questo momento e pronto a iniziare una nuova e stimolante esperienza.

È di fatto questo il primo giorno di Conte come nuovo allenatore del Napoli. Dopo gli incontri con De Laurentiis nelle scorse settimane in cui di fatto è stato poi definito ogni dettaglio del suo contratto, Conte è atterrato nella giornata di ieri a Roma Fiumicino insieme a Giovanni Manna con un volo proveniente da Torino. Da lì l'incontro con De Laurentiis negli uffici della Filmauro prima di ritrovarsi tutti a cena per suggellare l'inizio della nuova avventura di Conte sulla panchina del Napoli. "Benvenuto Antonio" ha scritto lo stesso De Laurentiis sul suo account X postando la foto della firma di fianco a Conte prima di accoglierlo nel capoluogo campano.

Le parole di De Laurentiis e Conte dopo l'annuncio ufficiale

"Sono molto orgoglioso che il nuovo allenatore del Napoli sia Antonio Conte – ha detto il patron azzurro nella nota diramata dal club – Antonio è un top coach, un leader, con il quale sono certo che potrà partire quella rifondazione necessaria dopo la conclusione del ciclo che ci ha portato a vincere lo scudetto lo scorso anno dopo molte stagioni ai vertici del calcio italiano. Oggi si apre un nuovo importante Capitolo della storia del Napoli". Lo stesso entusiasmo che ha poi espresso anche lo stesso Conte: "Il Napoli è una piazza di importanza globale – ha spiegato -. Sono felice ed emozionato all'idea di sedermi sulla panchina azzurra. Posso promettere certamente una cosa: farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff, sarà totale".