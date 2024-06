video suggerito

La prima foto di De Laurentiis con Antonio Conte: a cena insieme prima di prendersi il Napoli La prima foto di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Insieme nel ristorante romano durante la cena di questa sera che precederà l’annuncio ufficiale. Il tecnico salentino sarà di fatto il nuovo allenatore del Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte per la prima volta insieme in pubblico. La foto scattata durante la cena a Roma nel ristorante Rinaldi al Quirinale ha sancito di fatto l'inizio dell'avventura in azzurro del tecnico salentino. Manca solo l'annuncio ufficiale e il classico tweet dello stesso patron dei partenopei per dare il via a questo nuovo capitolo della storia del club. "Grazie per averci scelto e per dare inizio a questa nuova avventura" scrive sul suo account il ristorante romano dove hanno trascorso la serata il presidente del Napoli, insieme a Giovanni Manna e lo stesso Antonio Conte.

Al centro dei colloqui sicuramente un primo approccio sulle strategie di mercato da adottare e sugli obiettivi da raggiungere nel corso della prossima stagione. Conte al Napoli giocherà un'annata senza coppe dopo il decimo posto centrato dalla squadra nell'ultima stagione di Serie A. L'allenatore dovrà dunque capire su quali calciatori affidarsi per riaccendere la fiamma nel cuore del popolo partenopeo.

Il nuovo contratto di Conte firmato con il Napoli

Conte al Napoli ha firmato un contratto fino al 2027 con ingaggio da sei milioni di euro netti a stagione più 2 bonus che scattano in caso di qualificazione in Champions League e un premio Scudetto che ammonta a circa 1 milione. Conte ha di fatto già iniziato a operare sul mercato per il suo Napoli contattando in prima persona Romelu Lukaku tornato al Chelsea dopo l'ultimo anno trascorso in prestito alla Roma. Più defilato Buongiorno per cui il Napoli dovrà battagliare col Torino per cercare di strappare un prezzo non troppo oneroso.

Insomma, primi passi per costruire la squadra azzurra del presente e del futuro ripartendo già dall'ossatura forte di adesso. La giornata di Conte oggi è iniziata proprio dopo l'atterraggio del suo aereo da Torino a Roma Fiumicino in compagnia dello stesso Giovanni Manna. I due hanno raggiunto gli uffici della Filmauro prima di chiudere la serata con la cena che di fatto ha dato il via alla nuova avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli dopo l'ultima esperienza al Tottenham. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nella giornata di mercoledì 5 giugno.