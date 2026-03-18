Le perplessità sul programma Open VAR ora a rischio chiusura: ha generato fastidio ad arbitri e Club

Il programma Open VAR diventa oggetto di discussione e potrebbe anche rischiare di chiudere. I motivi che hanno portato arbitri e alcuni Club a chiedere una modifica del format.

Open VAR rischia di essere ridimensionato. Il noto programma in onda su DAZN dopo il turno di campionato è stato oggetto di discussioni. Arbitri ma anche Club, avrebbero espresso perplessità circa la messa in onda di audio e situazioni accadute in campo. "Apriremo una riflessione su pro e contro assieme all'Aia in vista della prossima stagione – ha detto ieri il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, a margine del Premio Bearzot -. La disponibilità a una massima trasparenza è stata evidentemente strumentalizzata.

L’obiettivo è confrontarsi sempre, ma soprattutto evitare qualunque forma di strumentalizzazione in termini negativi". Ma cosa è successo davvero? È chiaro che ci troviamo in una situazione assolutamente paradossale. Ne è trascorso di tempo da quando si chiedeva trasparenza sulle decisioni prese dagli arbitri in partita e sui dialoghi col VAR. Ebbene oggi invece si chiede l'esatto contrario. La FIGC aprirà il dialogo con arbitri e Club per capire come intervenire per migliorare o eventualmente anche cancellare il programma.

Un momento di Open VAR su DAZN.

Perché Open VAR è a rischio chiusura e cosa succederà adesso

Ma cosa accadrà dunque da qui in avanti? La FIGC insieme all'AIA, come fatto intendere anche da Gravina, farà le dovute valutazioni sulla questione ma la sensazione è che per poter arrivare a cancellare un prodotto del genere ci vorrà molto di più. Oggi dunque si è arrivati a questa situazione assolutamente paradossale in cui si chiede di modificare o ricalibrare il programma Open VAR. E facile intuire come questa insofferenza su Open VAR possa essere partita da qualche arbitro così come da alcuni Club. La soluzione dunque quale potrebbe essere in questo momento?

Probabilmente si pensava che concedere una totale trasparenza delle varie situazioni arbitrali a tifosi e addetti ai lavori fosse positivo e invece ha avuto l'effetto contrario. Supporters e Club si sono indispettiti ottenendo l'effetto contrario generando – anche per via dei social – reazioni di ogni tipo. Una reazione che di certo non si aspettavano i vertici della Federazione e dell'AIA che ora cercheranno di risolvere in qualche modo. Soluzioni? Forse anche adottare la linea della Uefa sarebbe un'idea: pubblicare una nota sui vari episodi arbitrali accaduti ma senza alcuna interpretazione pubblica del caso. Sarebbe un punto di partenza.