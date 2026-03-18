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Le perplessità sul programma Open VAR ora a rischio chiusura: ha generato fastidio ad arbitri e Club

Il programma Open VAR diventa oggetto di discussione e potrebbe anche rischiare di chiudere. I motivi che hanno portato arbitri e alcuni Club a chiedere una modifica del format.
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A cura di Fabrizio Rinelli
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Open VAR rischia di essere ridimensionato. Il noto programma in onda su DAZN dopo il turno di campionato è stato oggetto di discussioni. Arbitri ma anche Club, avrebbero espresso perplessità circa la messa in onda di audio e situazioni accadute in campo. "Apriremo una riflessione su pro e contro assieme all'Aia in vista della prossima stagione – ha detto ieri il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, a margine del Premio Bearzot -. La disponibilità a una massima trasparenza è stata evidentemente strumentalizzata.

L’obiettivo è confrontarsi sempre, ma soprattutto evitare qualunque forma di strumentalizzazione in termini negativi". Ma cosa è successo davvero? È chiaro che ci troviamo in una situazione assolutamente paradossale. Ne è trascorso di tempo da quando si chiedeva trasparenza sulle decisioni prese dagli arbitri in partita e sui dialoghi col VAR. Ebbene oggi invece si chiede l'esatto contrario. La FIGC aprirà il dialogo con arbitri e Club per capire come intervenire per migliorare o eventualmente anche cancellare il programma.

Un momento di Open VAR su DAZN.
Un momento di Open VAR su DAZN.

Perché Open VAR è a rischio chiusura e cosa succederà adesso

Ma cosa accadrà dunque da qui in avanti? La FIGC insieme all'AIA, come fatto intendere anche da Gravina, farà le dovute valutazioni sulla questione ma la sensazione è che per poter arrivare a cancellare un prodotto del genere ci vorrà molto di più. Oggi dunque si è arrivati a questa situazione assolutamente paradossale in cui si chiede di modificare o ricalibrare il programma Open VAR. E facile intuire come questa insofferenza su Open VAR possa essere partita da qualche arbitro così come da alcuni Club. La soluzione dunque quale potrebbe essere in questo momento?

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Probabilmente si pensava che concedere una totale trasparenza delle varie situazioni arbitrali a tifosi e addetti ai lavori fosse positivo e invece ha avuto l'effetto contrario. Supporters e Club si sono indispettiti ottenendo l'effetto contrario generando – anche per via dei social – reazioni di ogni tipo. Una reazione che di certo non si aspettavano i vertici della Federazione e dell'AIA che ora cercheranno di risolvere in qualche modo. Soluzioni? Forse anche adottare la linea della Uefa sarebbe un'idea: pubblicare una nota sui vari episodi arbitrali accaduti ma senza alcuna interpretazione pubblica del caso. Sarebbe un punto di partenza.

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