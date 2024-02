Audio degli arbitri di Open VAR su DAZN, ora è davvero rivoluzione: quando saranno trasmessi DAZN ha annunciato grandi cambiamenti: a partire dalla 25esima giornata di campionato ci saranno grandi novità per quanto riguarda Open VAR, la trasmissione in cui vengono ascoltati i dialoghi tra arbitri e VAR. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Serie A si prepara a una nuova grande rivoluzione dopo la svolta portata da Open VAR, il programma di DAZN in cui vengono analizzati gli episodi arbitrali più controversi. A partire dalla 25esima giornata di campionato la trasmissione manderà in onda le conversazioni tra arbitro e VAR della giornata appena conclusa, senza dover aspettare una settimana come accaduto in questa prima fase.

Durante il programma infatti gli episodi messi sotto la lente di ingrandimento si riferivano soltanto al weekend precedente, mentre a partite da Lecce-Torino in programma questa sera tutto cambierà. Ogni domenica sera nel corso di Sunday Night Square verranno analizzate le decisioni arbitrali della giornata corrente, senza dover attendere una settimana per poter ascoltare le conversazioni tra i direttori di gara e la sala VAR.

La novità è stata introdotta all'inizio di questa stagione grazie a una partnership tra la Lega Serie A e l'AIA, per permettere ai tifosi di conoscere meglio il regolamento e capire come vengono prese determinate decisioni per arginare le polemiche arbitrali. Il presidente dell'AIA Carlo Pacifici ha spiegato il perché di questa nuova svolta: "Le puntate andate in onda fino ad oggi, hanno permesso al pubblico di comprendere alcuni aspetti particolari del Regolamento e ascoltare le comunicazioni tra l’arbitro e la Sala VAR di Lissone. La strada è quella giusta. Siamo quindi lieti di proseguire ed ampliare questo progetto, realizzato insieme a FIGC, per aprire sempre di più il mondo arbitrale a tutti gli appassionati di calcio e contribuire ad una crescita della cultura sportiva".

L'analisi degli episodi della giornata in corso non sarà l'unica novità relativa al mondo arbitrale portata avanti da DAZN. Sulla piattaforma infatti verranno caricati anche dei contenuti speciali dedicati agli arbitri: si potrà seguire il percorso dei direttori di gara a partite dalle designazioni, fino alla preparazione fisica e mentale in vista delle partite per poter conoscere meglio tutto ciò che precede la gara vera e propria.